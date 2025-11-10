Felix Hehl knallt Ball unter Latte und lässt EGC jubeln

Vier Spiele, vier Punkte: Die Bilanz des Westerwälder Quartetts in den Jugendfußball-Regionalligen war durchwachsen. Dabei war vor allem für eine Mannschaft bei einem namhaften Gegner mehr drin.
Im sechsten Anlauf hat die A-Jugend der Spvgg EGC Wirges in der Regionalliga den ersten Heimsieg der Saison gelandet. „Wir sind froh, dass wir den Bock zu Hause umstoßen konnten“, war Trainer Thomas Esch erleichtert. Keinen Grund zur Freude hatten die B-Jugend der EGC und die Eisbachtaler A-Jugend.