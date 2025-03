Die Eisbachtaler Sportfreunde sind nicht zuletzt als Ausbildungszentrum des Erstligisten 1. FSV Mainz 05 in Sachen Nachwuchsarbeit ein Leuchtturm in der Region. Die D-Junioren der JSG Aar zeigten in Nentershausen der U12 des Oberligisten ihre Zähne.

B-JugendJSG Lahn – JSG Siegtal/Heller 2:6 (1:2). Zwar gingen die Kombinierten aus Diez und Umgebung sehr früh in Führung. In der Folge aber versäumte es das von Frank Kummer und Daniel Wingender betreute Team den Vorsprung auszubauen. „Wir haben einige große Chancen liegen gelassen, während der Gegner seine Möglichkeiten eiskalt genutzt hat“, befand Wingender, der Jugendleiter des TuS Heistenbach. Nach Wiederbeginn drückten die Einheimischen, doch nach dem Doppelschlag der Siegtaler zum 1:4 wurde es in Unterzahl – Jannis Krugel flog wegen einer Unsportlichkeit bei seiner Auswechselung mit Roter Karte vom Platz (60.) – wurde es natürlich nicht einfacher. Leon Hannappel nährte mit dem Tor zum 2:4 zwar kurzzeitig nochmals die Hoffnung auf eine Wende, doch es war nichts mehr zu holen. „Aus unserer Sicht ist das Ergebnis deutlich zu hoch ausgefallen. Aber wir brauchen uns nicht zu beschweren. Wir müssen einfach unsere Chancen effektiver nutzen“, bilanzierte Wingender ganz nüchtern. Torfolge: 1:0 Luis Amann (2.), 1:1 Fynn Luca Hess (19.), 1:2 Albion Jusufi (39.), 1:3 Jannis Etienne Kessler (56.), 1:4 Julian-Milo Schäning (57.), 2:4 Leon Hannappel (67.), 2:5 Fynn Luca Hess (69.), 2:6 Omar Altahan (80.).

SSV Heimbach-Weis – JSG Birlenbach. Nach dem Rückzug des SSV, der in der kommenden Runde seine Kräfte mit dem benachbarten Oberligisten FV Engers bündelt, wandern die drei Zähler kampflos auf das Konto der von Stefan Mäncher und Alexander Pauktscha trainierten Kombinierten aus Birlenbach, Schönborn, Eppenrod und Holzappel. Damit festigte die JSG ihren Platz im soliden Mittelfeld der Tabelle.

JSG Mühlbachtal – JSG Spfr Westerwald 1:2 (1:1). Nach der Niederlage im wegweisenden Duell mit einer Mannschaft, die es abzufangen gilt, wird die Luft für die Mühlbachtaler im Kampf um den Verbleib auf der überkreislichen Bühne immer dünner. In der ersten Hälfte dominierten die Gastgeber das Geschehen. Luke Müller und Jaiden Dubsky verpassten es aber den ersten Treffer zu setzen. Das holte Luis Vedder freistehend nach. Nach einer Ecke glichen die Kombinierten aus der Montabaurer Peripherie aus (35.). Anschließend hatten sie das berühmte Momentum auf ihrer Seite. Mühlbachtals Keeper Finn Klos verhinderte mit seiner Parade im kurzen Eck den Rückstand. So ging es beim Stand von 1:1 in die Pause.

Direkt nach dem Wiederanpfiff schlug ein Spfr-Angreifer Kapital aus einem Missverständnis der Gastgeber und köpfte zum 1:2 ein (41.). In der Folge drückte die Mannschaft aus dem „Blauen Ländchen“ auf den Ausgleich, doch die Latte, der gegnerische Torwart und die eigenen Nerven verhinderten das 2:2. Hinzu kamen noch zwei strittige Strafraumszenen, bei denen die Einheimischen vergeblich Foulelfmeter reklamierten. „Wenn Du unten stehst verlierst Du solche Spiele“, so Mühlbachtals Trainer Patrik Klos.Torfolge: 1:0 Luis Vedder (29.), 1:1 Nico Hommrich (35.), 1:2 Liam Hahn-Delsart (41.).

C-JugendJSG Lahn – JSG Neuwied 0:10 (0:5). Viel schlimmer als der Verlust der ohnehin nicht eingeplanten Punkte war der Armbruch eines Lahn-Spielers nach 10 Minuten. „Da uns keine Auswechselspieler zur Verfügung standen, mussten wir uns zu zehnt gegen den Tabellenzweiten wehren. Das erwies sich gegen spielstarke Gäste als aussichtsloses Unterfangen“, so Lahn-Betreuer Matthias Löhn, dessen Team aber weiterhin knapp „über dem Strich“ platziert ist. Torfolge: 0:1 Machmut Alhusami (6.), 0:2 Emre Aydin (10.), 0:3 Al Hassan Khalil (21.), 0:4 Emre Aylin (24.), 0:5 Kiano Glück (35.), 0:6 Rasan Khamoka (40.), 0:7, 0:8 beide Machmut Alhusami (47., 52.), 0:9 Nils Klein (60.) 0:10 Adrian Sydow (70.).

JSG Aar – Eisbachtaler Sportfreunde II 1:3 (1:1). Trotz tabellarisch klarer Verhältnisse fand die JSG besser ins Spiel und überraschte die Gäste mit Spielfreude und Pressing. Die Eisbachtaler konnten ihr Spiel zunächst nicht wie geplant aufziehen und gerieten nach Balleroberung Luca Thiels durch Lennox Dienst in Führung (17.).

Kurz vor der Halbzeitpause glich der Spitzenreiter aus Nentershausen durch einen abgefälschten Schuss aus. Die JSG blieb dennoch unerschrocken. „Die Eisbachtaler fanden kaum Lösungen gegen unsere gute Offensive“, berichtete JSG-Trainer Sebastian Maaßen. Einen Stellungsfehler der Einheimischen bestraften die Roten per Flachschuss durch den Liga-Schützenkönig Niko Athanasios Togrouzidis mit dem 1:2. Semih Nergiz driftete dann nach einem Alleingang zu weit nach außen ab. Statt des Ausgleichs machten die effektiven Eisbachtaler dann alles klar. Lennox Dienst vergab noch eine gute Chance zur Resultatsverbesserung. „Uns fehlt ein Quäntchen Glück, um solch ausgeglichene Partien auch mal für uns zu entscheiden. Aber jeder haut sich für den anderen rein. Leider zählen im Ergebnissport nun mal die Tore“, bilanzierte Maaßen. Torfolge: 1:0 Lennox Dienst (20.), 1:1 David Komorek (31.), 1:2, 1:3 beide Niko Athanasios Togrouzidis (57., 67.).

JSG Mühlbachtal – TuS Westerburg 1:6 (0:3). Nachdem die JSGF zunächst defensiv gut gestanden hatte und gut in die Zweikämpfe gekommen war, mussten zwei Stammspieler angeschlagen passen, darunter der Keeper. „Wir haben dann zwei relativ schnelle und einfache Tore kassiert“, so JSG-Trainer Nico Haxel. Nach Wiederanpfiff verkürzten die Jungs vom Blauen Ländchen mit einem sehenswerten Tor. Haxel: „Die Westerburger haben es dann aber clever runter gespielt und unsere Schwachstellen ausgenutzt, von daher auch klar und verdient gewonnen. Wenn wir die Einstellung und dann auch mal das nötige Glück wie in den ersten 25 Minuten über die komplette Spiellänge zeigen, werden wir bald Punkte einfahren.“ Torfolge: 0:1 Bruno Barukcic (26.), 0:2, 0:3 beide Tudor Sebastian Tocu (27., 35.), 1:3 Mark Hofmann (38.), 1:4 Tudor Sebastian Tocu (59.), 1:5 Bruno Barukcic (63.), 1:6 Anton Hrushko (70.+1).

D-Jugend

Eisbachtaler Sportfreunde II – JSG Aar 2:3 (2:2). Die JSG verlässt durch den Coup in Nentershausen erstmals die Abstiegsränge. Die Kicker von der Aar beeindruckten den spielstarken Spitzenreiter durch energisches Auftreten. Bei der auf dem Feld wie auch unter den Trainern emotionalen Partie sorgte Levi Trinker nach dem Rückstand postwendend mit einem Schuss aus der Nähe der Mittellinie für den 2:2-Halbzeitstand nutzen.

In der zweiten Hälfte verteidigten die Gäste mit aller Kraft gegen die anstürmende Eisbachtaler U12-Auswahl. Trainer Volkan Bogazliyan bewies eine glückliche Hand und wechselte mit Alexander Rudel den Sieg ein. „Eine klasse Leistung. Einsatz, Wille und Kampfgeist haben gestimmt. Wir sind einfach stolz auf die Jungs“, resümierte das Trainerteam nach Abpfiff. Torfolge: 0:1 Levi Trinker (8., Freistoß), 1:1 Felix Bruno Neumeier (18.), 2:1 Frederik Wagner (28.), 2:2 Levi Trinker (29.), 2:3 Alexander Rudel (57.).

JSG Siegtal/Heller – JSG Rhein-Taunus 0:2 (0:1). Drei im Abstiegskampf eminent wertvolle Zähler brachten die Jungs vom Mittelrhein vom Gastspiel aus dem knapp 90 Kilometer entfernten Scheuerfeld mit und kletterten dadurch auf Position sieben. Torfolge: 0:1 Fabio Busch (7.), 0:2 Stipe Galic (34.).