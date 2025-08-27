In der C-Jugend-Rheinlandliga stand am Dienstag schon der zweite Spieltag an.

Fehlstart für die Nachwuchsfußballer des JFV Rhein-Hunsrück und der JSG Hunsrück-Mittelrhein in der C-Jugend-Rheinlandliga. Auch am zweiten Spieltag, der aufgrund der Ligagröße von 16 Teams am Dienstag eröffnet wurde, setzte es Niederlagen.

JSG Hunsrück-Mittelrhein – SG Mülheim-Kärlich 2:3 (1:1). Nach dem 0:5 beim JFV Wolfstein kam der Aufsteiger in Karbach gegen den Favoriten Mülheim-Kärlich einem Punktgewinn ganz nahe. Zweimal glich Lars Hammes mit Freistoßtreffern die Führung der Gäste aus, aber nach dem späten 3:2 der Mülheim-Kärlicher hatten die Gastgeber keine Antwort mehr parat.

JFV Schieferland – JFV Rhein-Hunsrück 2:1 (1:0). In Müllenbach jubelte der Gastgeber-JFV, der nach dem 0:7 in Ahrweiler den ersten Sieg einfuhr. Für den Gäste-JFV war es die zweite Niederlage nach dem 1:4 gegen Eintracht Trier II. Matchwinner für Schieferland war Doppelpacker Anton Bressan (35., 39.). Jona Reitz verkürzte 18 Minuten vor Schluss, das 2:2 wollte aber nicht mehr gelingen.