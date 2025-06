Fünf Pokalsieger wurden bei den Hunsrück/Mosel-Nachwuchsfußballern in Uhler gesucht, die Favoriten setzten sich in den einzelnen Konkurrenzen am Ende durch.

Der Kreisjugendvorstand Hunsrück/Mosel um Fabian Dämgen, Mila de Sousa, Marc Page, Danny Kruger und Andreas Bauer hat in Uhler fünf verschiedene Pokalsieger im Nachwuchsfußball gekürt: Die JSG Kastellauner Land (A), die JSG Cochem (B), die JSG Eifeltor (C), die JSG Sohren (D) und die JSG Kaisersesch (E) gewannen in ihren Konkurrenzen den Kreispokal. Das Endspielwochenende in Uhler war sehr gut besucht – vor allem das A-Jugend-Finale am Freitag:

i Kreispokalsieger bei den A-Junioren: die JSG Kastellauner Land. Mila Sousa

A-Jugend

Mangels Masse auf Kreisebene durften auch die Hunsrück/Mosel-Bezirksligisten beim Kreispokal mitmachen. Mit Gastgeber und Bezirksliga-Vizemeister JSG Kastellauner Land und dem Zehnten JSG Hunsrück-Mittelrhein standen sich dann auch zwei Bezirksligisten vor mehr als 300 Zuschauern in Uhler im Finale gegenüber. Kastellauner Land wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann mit 4:1 (2:1). Dabei lieferte Hunsrück-Mittelrhein aber einen großen Kampf ab und hatte auch selbst einige gute Chancen. Mit einem Doppelschlag durch Lenny Schmitz (19.) und Ben Pies (21.) ging Kastellauner Land aber mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Pause verkürzte Carlos Wein nach einer Ecke (37.). Schmitz markierte ebenfalls nach einer Ecke per Kopf das 3:1 für Kastellauner Land (60.), ehe ein Foulelfmeter die Partie hätte kippen lassen können, doch der Kastellauner Torhüter Luca-Elia Rech parierte den Versuch von B-Junior Jan Kasemir, es blieb beim 3:1 (76.). In der Nachspielzeit machte Torjäger Pies mit einem 20-Meter-Linksschuss den Deckel drauf auf den 4:1-Sieg der JSG Kastellauner Land.

i Kreispokalsieger bei den B-Junioren: die JSG Cochem. Mila Sousa

B-Jugend

Kreismeister JSG Cochem war gegen den Liga-Letzten JSG Biebertal Biebern II im Pokalfinale der haushohe Favorit. Früh ging Cochem durch Arthur Volk auch in Front (3.). Danach bissen sich die Cochemer am überragenden Biebertaler Keeper Tim Bartenbach die Zähne aus. Es blieb lange beim 1:0, ehe Ismail Bathijarevic mit einem Doppelschlag (49., 51.) auf 3:0 erhöhte. Timo Baltes gelang per verwandeltem Foulelfmeter der 3:1-Anschlusstreffer. Biebertal II warf alles nach vorne, Cochem nutzte aber in der Schlussminute einen Konter durch Amir Ali Nofarhani zum 4:1-Endstand.

i Kreispokalsieger bei den C-Junioren: die JSG Eifeltor. Marc Page

C-Jugend

Auch in der Konkurrenz sahen mehr als 200 Zuschauer das Endspiel. Kreisklässler JSG Sohren/Büchenbeuren musste sich Leistungsklässler JSG Eifeltor (zur Spielgemeinschaft gehören Faid, Weiler-Gevenich, Ernst, Ellenz-Poltersdorf, Cochem, Büchel und Auderath) mit 0:2 (0:2) geschlagen geben. Calin Dropca und Clemens Winter markierten im ersten Durchgang die Tore für Eifeltor. Zwischen dem 0:1 und dem 0:2 sah ein Sohrener die Rote Karte wegen einer Notbremse.

i Kreispokalsieger bei den D-Junioren: die JSG Sohren/Büchenbeuren. Mila Sousa

D-Jugend

Sohren/Büchenbeuren gegen Eifeltor – so lautete auch das Endspiel bei den D-Junioren. In der Altersklasse setzte sich der favorisierte Vize-Kreismeister Sohren mit 2:0 (0:0) durch. Nach einem intensiven Duell fielen die Tore erst in der Schlussphase. Das 1:0 der Sohrener war ein besonderer Treffer, denn Keeper Robin Seidensal traf mit einem Abschlag ins gegnerische Netz. Nico Walenta besorgte in der Nachspielzeit das 2:0. Der D-Jugend-Wettbewerb wird im Final-Four-Format ausgetragen. Zuerst standen in Uhler die Halbfinals an. Eifeltor schlug den TuS Kirchberg durch einen Doppelpack von Noel Barbara mit 2:0. Im anderen Semifinale setzte sich Sohren mit 2:0 nach Treffern von Lukas Kempel und Nico Walenta gegen Kastellauner Land durch. Kastellauner Land gewann das Spiel um Platz drei mit 2:1 gegen Kirchberg. Lukas Schläger traf doppelt für die JSG, Noel Schmidt machte das Tor für Kirchberg.

i Kreispokalsieger bei den E-Junioren: die JSG Kaisersesch. Mark Dieler

E-Jugend

Auch bei den Jüngsten wurde im Final-Four-Format gespielt. Vize-Kreismeister JSG Kaisersesch krönte sich im Endspiel durch einen 2:0-Sieg gegen den TuS Kirchberg zum Pokalsieger. Bereits nach 10 von 40 Minuten Spielzeit waren beide Tore für Kaisersesch gefallen, es netzten Philipp Diehl und Jonah Schmitz. Das Spiel um Platz drei ging mit 1:0 an die JSG Rheinböllen, Jan-Luca Ketzer machte das goldene Tor gegen den TSV Emmelshausen. Im Halbfinale musste sich Rheinböllen Kirchberg mit 0:3 geschlagen geben, Bastian Wirtz (2) und Lotfi Aziz trafen für den TuS. Im anderen Halbfinale behielt Kaisersesch mit 2:0 die Oberhand gegen Emmelshausen, es trafen Julian Knoff und Mihai Bolea.