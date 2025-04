In der A-Junioren-Rheinlandliga gab es das JFV-Duell zwischen Vulkaneifel und Rhein-Hunsrück, der Favorit Vulkaneifel entschied es für sich. In der Platzierungsrunde der B-Junioren-Rheinlandliga durfte sich die JFV Vulkaneifel über drei Punkte „freuen“, ohne spielen zu müssen, denn der letzte Oberwesterwald trat nicht an, der JFV kletterte auf den dritten Platz der Achterstaffel, vier Teams steigen ab.

A-Junioren-Rheinlandliga

JFV Vulkaneifel – JFV Rhein-Hunsrück 3:0 (2:0). Vor 80 Zuschauern auf dem Gillenfelder Kunstrasen sind die Vulkaneifler in die Erfolgsspur zurückgekehrt nach der knappen Niederlage in Metternich (1:2), die Gäste haben nach dem 6:0 gegen Höhr-Grenzhausen wieder eine allerdings erwartbare Niederlage kassiert. Die Gastgeber bleiben damit am Spitzenreiter Andernach dran mit vier Punkten Rückstand und einem Spiel weniger, die Rhein-Hunsrücker haben ebenfalls vier Punkte Rückstand – allerdings aufs rettende Ufer (JSG Mittelrhein Bendorf/Engers, bei der Andernach nur 2:1 gewann) und einem Spiel mehr. Die Tore für Vulkaneifel erzielten Tom Hoff (24.), Tim Schommers (45.) und Simon Zillgen (52.), der Lutzerather Schommers ist mit 14 Treffern Zweiter der Torschützenliste.

B-Junioren-Rheinlandliga, Platzierungsstaffel

JFV Rhein-Hunsrück – SG 99 Andernach 2:4 (1:2). Der JFV bleibt nach der Niederlage einen Platz über dem Strich, allerdings punktgleich mit der JSG Mittelrhein Bendorf/Sayn, das Torverhältnis würde am Ende nicht zählen. Die Gastgeber glichen auf dem Kirchberger Kunstrasen zum 1:1 durch Timur Allerborn aus, der zweite Treffer fiel erst zwei Minuten vor Schluss durch Damian Grätz zum 2:4.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Untermosel Kobern – JSG Bremm 3:2 (1:1). Mit einem Dreier in Kobern hätten sich die Bremmer als Sechster in der oberen Hälfte festsetzen können, so muss man wieder mehr Richtung untere Hälfte schauen, denn Gegner Untermosel ist bis auf einen Punkt herangerückt. Maximilian Knapp brachte die Bremmer zweimal in Führung (25., 53.), Untermosel glich aber jeweils aus, kassierte acht Minuten vor Schluss eine Rote Karte und traf trotzdem in der ersten Minute der Nachspielzeit zum Sieg.

FC Metternich – JSG Mastershausen/Blankenrath/Strimmig/Peterswald 2:2 (0:2). Fast hätte Mastershausen dem Dritten eine Niederlage beigebracht, aber die 2:0-Führung durch Doppelpacker Moritz Maßmann reichte nicht bis zum Abpfiff, da die Gastgeber ebenfalls noch zweimal trafen. Mastershausen steht als Neunter aber 13 Punkte vor den Abstiegsrängen.

C-Junioren-Rheinlandliga Meisterstaffel

TuS Koblenz II – JFV Rhein-Hunsrück 2:3 (2:2). Zweimal glich der Vorletzte Koblenz II zwar gegen den Sechsten JFV aus, aber das letzte Wort hatten die Gäste durch Hannes Mohr in der 52. Minute, zuvor hatte Danilo Gvozdarevic zweimal getroffen, zum 1:0 nach 13 Minuten und zum 2:1 nach 32 Minuten. „Es war ein zerfahrenes Spiel“, sagte JFV-Trainer Michael Schwegel, der als Matchwinner den Peterswald-Löffelscheider Luis Meurer auserkor: „Er hat die Eckbälle und Freistöße zu allen drei Treffern serviert.“

Ahrweiler BC – JFV Schieferland 4:1 (3:0). Die Schieferländer kommen auf keinen grünen Zweig in der Meisterstaffel, sie bleiben Zehnter und Letzter. Ahrweiler wäre theoretisch noch einzuholen gewesen, nun trennen beide acht Punkte. Für den JFV traf nur Robin Rieder, der früh eine gute Chancc zum 1:0 hatte, zum zwischenzeitlichen 1:3 (67.). „Ein Funken Hoffnung kam auf und die Köpfe gingen bei den meisten zumindest mal wieder nach oben“, sagte Schieferland-Coach Sascha Knoff, der trotz der Niederlage nicht das schlechteste Spiel seiner Elf sah.

C-Junioren-Bezirksliga West

JSG Bremm – JSG Schneifel 4:0 (0:0). Durch den Dreier hat Bremm mit 37 Zählern den dritten Platz halbwegs abgesichert, denn auf Schneifel sind es nun fünf Punkte Vorsprung, allerdings haben die Gäste eine Partie weniger absolviert. Bremm ist weiter punktgleich mit dem Zweiten Ehrang, vorne steht Schweich praktisch sicher als Meister fest mit 52 Punkten nach dem 3:0 bei Mont Royal in Reil. Die Bremmer Treffer gegen Schneifel erzielten Finn Van Heiden (2), Petar Sapina und Jona Braun.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Schieferland – FC Metternich 0:0. 28. Punkt für den Siebten Schieferland gegen den Zehnten Metternich, der weiter acht Punkte hinter dem JFV rangiert. „Es war ein mitreißendes Spiel mit zahlreichen Chancen und dennoch keinen Toren“, sagte JFV-Coach Christoph Bober mit Blick auf viele Torhüterparaden und Aluminiumtreffern. In der Schlussphase war Schieferland mehr am Drücker, es bliebe aber beim torlosen Remis.

JFV Rhein-Hunsrück – SV Rheinbreitbach 3:2 (1:1). Nach dem 2:6 beim Tabellenzweiten TuS Koblenz bezwang die U13 des JFV den Dritten Rheinbreitbach in Kastellaun und mischt als Fünfter mit einem Punkt Rückstand wieder um den „Bronzerang“ mit. Den frühen Rückstand glich JFV-Akteur Jona Reitz prompt aus. Nach der Pause besorgte U12-Torjäger Mattes Kilbinger das 2:1, ehe Leon Jarosz zehn Minuten vor Schluss auf 3:1 erhöhte. Mit einem Strafstoß verkürzte Rheinbreitbach tief in der Nachspielzeit auf 3:2, danach pfiff Schiedsrichter Marco Christmann direkt ab.