SC Idar 1 verliert nur einmal Fairer Budenzauber bei der A-Jugend-Kreismeisterschaft Sascha Nicolay 14.12.2025, 13:45 Uhr

i Der SC Idar-Oberstein 1 (in schwarz) war das Maß der Dinge in der Bein-Sporthalle bei der Vorrunde der Hallenfußball-Kreismeisterschaft der A-Junioren. Michael Greber

Fair ging es zu bei der Vorrunde der Hallenfußball-Kreismeisterschaft der A-Junioren. Die erste Mannschaft des SC Idar-Oberstein dominierte. Stark trumpften auch der SC Birkenfeld und die SC-Idar-Zweite auf.

Der ältere Jahrgang des SC Idar-Oberstein war das Maß der Dinge in der Sporthalle „auf der Bein“ in Weierbach bei der Vorrunde der A-Jugend-Hallenfußball-Kreismeisterschaft. Das SC-Team, das von Fabio Blum großartig gelenkt wurde, bot zum Teil spektakulären Budenzauber und setzte sich mit fünf Siegen aus sechs Partien auf Platz eins.







Artikel teilen

Artikel teilen