Nach einer zerfahrenen ersten Hälfte bogen die A-Junioren des SC Idar-Oberstein nach der pause innerhalb von zehn Minuten in Richtung Sieg ab. Und immer hatte Fabio Blum die Füße im Spiel.

Einen verdienten 5:2-Sieg feierten die Verbandsliga-A-Junioren des SC Idar-Oberstein gegen den TV 1817 Mainz. es war der dritte Dreier im dritten Spiel für die Mannschaft von Trainer Stephan Holländer.

Mohammad Al Ali brachte die SC-Jungs nach einem Eckball von Ron Reich schnell mit 1:0 in Führung (8.). Fast im Gegenzug gelang den giftigen Gästen aber der 1:1 Ausgleich durch Lennard Lelaona (9.). Die Idarer hatten anschließend zwar mehr vom Spiel, konnten aber in einer zerfahrenen ersten Halbzeit kein weiteres Kapital daraus schlagen. Auch bedingt durch mehrere Spielerwechsel in der Pause wurde das Spiel zielstrebiger und druckvoller.

Ron Reich im Abschlusspech

In der 47. Spielminute enteilte Torjäger Jelle Lang nach einem Traumpass von Fabio Blum der kompletten Abwehr und vollstreckte zur 2:1 Führung. Sechs Minuten später schickte Fabio Blum Stürmer Lenny Becker auf die Reise. Dieser umkurvte den Gästekeeper und wollte den Ball einschieben, als Gäste Abwehrspieler Samuel Lindner ihm beim Rettungsversuch in höchster Not zuvorkam und zum 3:1 ins eigene Tor traf (53.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später legte Ron Reich das Spielgerät quer auf Fabio Blum. Der vernaschte seinen Gegenspieler und erhöhte auf 4:1 (55.).

In den folgendenden 20 Minuten verpassten die Gastgeber es, das Ergebnis weiter auszubauen. So scheiterte unter anderem Ron Reich einmal am glänzend reagierenden Torhüter, einmal an der Latte und ein weiteres Mal ging sein Schuss aus spitzem Winkel nur hauchdünn am Tor vorbei. Mit einem Sonntagsschuss aus 25 Metern verkürzte Souhaib Ferchichi in der 89. Minute auf 2:4, ehe Julian Clayton nach überragender Linksflanke von Lenny Becker mit dem Kopf den 5:2-Endstand herstellte (90.) „Aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit geht der Sieg auch in dieser Höhe völlig in Ordnung“, bilanzierte ein zufriedener Trainer Stephan Holländer.