U19-Teams nehmen sich viel vor Ex-Torjäger Thomas Esch fordert Konsequenz in der Box 07.11.2025, 16:28 Uhr

i Für Janne Mang (am Ball) und die Wirgeser A-Jugend steht das Heimspiel gegen die JFG Schaumberg-Prims auf dem Plan. Zeitgleich empfangen Joel Marc Schmitt (links) und die Eisbachtaler am Sonntagmittag die TuS Koblenz. Andreas Hergenhahn

Noch zweimal haben die besten Westerwälder Jugendfußball-Teams in diesem Jahr die Chance, Punkte in der Regionalliga zu sammeln. Haben die A-Junioren Heimspiele vor der Brust, geht es für die B-Junioren auf weite Auswärtsfahrten.

In den Jugend-Regionalligen bekommen es beide Teams der Spvgg EGC Wirges mit dem JFG Schaumberg-Prims zu tun. Für die Eisbachtaler A-Jugend steht das Prestigeduell gegen die TuS Koblenz an, die Wolfsteiner B-Jugend tritt beim SC Idar-Oberstein an.A-Jugend, RegionalligaSpvgg EGC Wirges – JFG Schaumberg-Prims (So.







