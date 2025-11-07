Ex-Torjäger Thomas Esch fordert Konsequenz in der Box

Noch zweimal haben die besten Westerwälder Jugendfußball-Teams in diesem Jahr die Chance, Punkte in der Regionalliga zu sammeln. Haben die A-Junioren Heimspiele vor der Brust, geht es für die B-Junioren auf weite Auswärtsfahrten.
Lesezeit 2 Minuten
In den Jugend-Regionalligen bekommen es beide Teams der Spvgg EGC Wirges mit dem JFG Schaumberg-Prims zu tun. Für die Eisbachtaler A-Jugend steht das Prestigeduell gegen die TuS Koblenz an, die Wolfsteiner B-Jugend tritt beim SC Idar-Oberstein an.A-Jugend, RegionalligaSpvgg EGC Wirges – JFG Schaumberg-Prims (So.