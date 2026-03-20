Rheinlandpokal der Jugend Etliche Westerwälder Pokalträume sind schon geplatzt Marco Rosbach 20.03.2026, 08:50 Uhr

i Lino Gabriel Lopez Agosto rechts) und die C-Junioren der JSG WällerLand mussten sich im Rheinlandpokal-Viertelfinale dem FC RW Koblenz um Samuele Colombo (links) geschlagen geben. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Noch stehen Entscheidungen aus, doch schon jetzt sind einige Rheinlandpokalträume der Westerwälder Nachwuchsfußballer geplatzt. Besonders knapp war es bei der Wirgeser A-Jugend. Bezirksligist WällerLand verkaufte sich gut bei der C-Jugend.

Der Rheinlandpokal der Nachwuchsfußballer ist längst in seiner heißen Phase angekommen. In der Runde der letzten Acht, die in der kommenden Woche abgeschlossen wird, sind auch noch einige Westerwälder Mannschaften im Wettbewerb vertreten. Doch erste Pokalträume sind schon geplatzt.







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