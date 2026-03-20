Noch stehen Entscheidungen aus, doch schon jetzt sind einige Rheinlandpokalträume der Westerwälder Nachwuchsfußballer geplatzt. Besonders knapp war es bei der Wirgeser A-Jugend. Bezirksligist WällerLand verkaufte sich gut bei der C-Jugend.
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Der Rheinlandpokal der Nachwuchsfußballer ist längst in seiner heißen Phase angekommen. In der Runde der letzten Acht, die in der kommenden Woche abgeschlossen wird, sind auch noch einige Westerwälder Mannschaften im Wettbewerb vertreten. Doch erste Pokalträume sind schon geplatzt.