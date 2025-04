Sein Name ist alles andere als unbekannt rund um das Theodor-Heuss-Stadion, doch die Rolle ist neu, in der Thomas Esch zurückkehrt. Wir der Verein mitteilt, wird der Ex-Spieler der Spvgg EGC Wirges zur neuen Saison als Trainer die U19-Mannschaft übernehmen. „Der 46-Jährige bringt eine beeindruckende fußballerische Erfahrung mit und wird die jungen Talente gezielt auf den Übergang in den Seniorenbereich vorbereiten“, heißt es seitens der EGC in einer Pressemitteilung zur Verpflichtung.

Lücke nach Schenk-Trennung geschlossen

Damit schließen die Wirgeser eine Lücke, die sich nach der Trennung von Marvin Schenk in der Winterpause aufgetan hatte. Die Zusammenarbeit mit dem Erfolgstrainer, der den ältesten Nachwuchs der EGC zum Rheinlandpokalsieg und zur Rheinlandmeisterschaft geführt hatte und damit in die Regionalliga und in die erste Runde des DFB-Pokals, war im Januar vorzeitig beendet worden, „aus Sorge, ich könnte viele Spieler mitnehmen“, vermutete Schenk, der Mitte Dezember verkündet hatte, dass er in der neuen Saison den Rheinlandligisten TuS Immendorf übernehmen wird.

Yannick Schmidt aus Schenks Trainerteam übernahm nach der Winterpause die Nachfolge – auch, damit die Mannschaft in der erfolgreichen Runde keinen weiteren Bruch erleben muss, wie Thorsten Hehl aus der sportlichen Leitung der EGC unlängst erklärte. Allerdings sei da schon klar gewesen, dass Schmidt keine Lösung über das Saisonende hinaus sei. Die hat der Verein nun in Thomas Esch gefunden, der „auf eine erfolgreiche Karriere als Spieler und Trainer zurückblicken“ kann, wie die EGC mit Blick auf dessen A-Jugend- sowie U21-Zeit beim 1. FC Kaiserslautern sowie dessen Einsätze in der 2. Bundesliga für den 1. FC Saarbrücken betont.

Wegbereiter für den Seniorenbereich

Vor allem bringt der frühere Mittelstürmer viel Stallgeruch mit. „Zehn Jahre lang war er für die EGC Wirges aktiv und wurde Torschützenkönig der Oberliga“, heben die Verantwortlichen hervor. Als Trainer habe Esch „wertvolle Erfahrungen gesammelt“ – unter anderem als Oberliga-Trainer bei Rot-Weiß Koblenz sowie beim SV Roßbach/Verscheid, wo er unter anderem in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den FSV Mainz 05 mit dessen damaligem Trainer Thomas Tuchel an der Seitenlinie stand.

i Bührungspunkte gibt es viele für Thomas Esch: Er hat selbst das Wirgeser Trikot getragen und stand viele Male als Gegner der EGC auf dem Platz - so wie hier für Roßbach/Verscheid in der Oberliga im Zweikampf mit Arjan Dervishaj. Jetzt kehrt Esch als Trainer ins Theodor-Heuss-Stadion zurück. Jörg Niebergall

„Durch die zehn Jahre bei Wirges ist immer noch eine Verbindung da“, betont Esch. Als er zum ersten Gespräch nach Wirges gekommen sei und das Sportgelände betreten habe, „kamen wieder die alten Gefühle hoch“. Die sportliche Führung habe sich sehr um ihn bemüht, berichtet Esch vor seiner Rückkehr zur EGC. „Mit seiner sportlichen Kompetenz und seinem tiefen Verständnis für den Verein ist Esch die ideale Besetzung, um die A-Jugendlichen optimal auf den nächsten Schritt vorzubereiten“, teilt der Verein mit. „Da ich als Trainer schon hoch im Seniorenbereich trainiert habe, möchte ich die Jungs in ihrer individuellen Klasse und Mannschaftstaktik an den Seniorenfußball heranführen“, formuliert Esch seine Ziele.