i Die Partie zwischen der JSG Soonwald/Simmern (in Rot) und der JSG Kümbdchen-Keidelheim hatte kein "Ausreißer-Ergebnis". Soonwald gewann in der E-Jugend-Orientierungsrunde Staffel 3 mit 4:3. B&P Schmitt

Im Fußballkreis Mainz-Bingen hat ein Ergebnis (Ebersheim gegen Harxheim 40:0) in der E-Jugend vor Wochen für große Wellen geschlagen. Nun hat die Diskussion auch den Kreis Hunsrück/Mosel erreicht. Auch hier gab es in der E-Jugend ein 40:0.

Was ist los im E-Jugendbereich (U 11) im Fußballkreis Hunsrück/Mosel? Die Saison ist sechs Wochen alt, trotzdem gab es schon zwölf Resultate in der „Orientierungsrunde“, in denen der Sieger 20 oder mehr Tore schoss. Der Höhepunkt: Das 40:0 (!) des TuS Kirchberg II gegen den TuS Rheinböllen III in 50 Minuten Spielzeit.







