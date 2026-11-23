JSG BEN gelingt Staffelsieg Elfmeter gehalten: Keeper Luca Reibel wird zum Helden Stefan Nink 23.11.2026, 12:10 Uhr

i Geschafft: Die B-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau krönten sich in Bendorf zum Staffelsieger. Michael Kapski / JSG BEN

Spannung in Entscheidungsspielen: Wöhrend die B-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau sich den Staffelsieg unter den Nagel rissen, verpassten die D-Jugendlichen des TuS KK die Krönung ihrer starken Herbstrunde nur knapp.

Punktgleich mit Mitbewerbern aus Koblenz haben die B-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau und die D-Jugendlichen des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach die Herbstrunde in der Fußball-Bezirksliga Mitte 2 abgeschlossen. Somit mussten Entscheidungsspiele die Frage nach dem Staffelsieger klären.







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