Spannung in Entscheidungsspielen: Wöhrend die B-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau sich den Staffelsieg unter den Nagel rissen, verpassten die D-Jugendlichen des TuS KK die Krönung ihrer starken Herbstrunde nur knapp.
Lesezeit 2 Minuten
Punktgleich mit Mitbewerbern aus Koblenz haben die B-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau und die D-Jugendlichen des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach die Herbstrunde in der Fußball-Bezirksliga Mitte 2 abgeschlossen. Somit mussten Entscheidungsspiele die Frage nach dem Staffelsieger klären.