Während die A-Junioren der Spvgg EGC Wirges sowie die B-Junioren des JFV Wolfstein sich bereits in die Sommerpause verabschiedet haben, spielen die anderen Westerwälder Teams das letzte Regionalliga-Spiel der Saison. Alle Teams wollen die Runde mit einem guten Gefühl beenden und werden alles daran setzen, sich mit Zählbarem in die fußballfreie Zeit zu verabschieden. Für die Teams geht es um nichts mehr, die entscheidenden Spiele liegen hinter den A-, B- und C-Junioren der Eisbachtaler Sportfreunde sowie den C-Junioren der Spvgg EGC Wirges. Eine weite Fahrt steht lediglich noch für die Eisbachtaler B-Junioren auf dem Programm, die zum Auswärtsspiel in die Hauptstadt des Saarlands müssen.

A-Jugend, Regionalliga

Spfr Eisbachtal – FK Pirmasens (So., 13 Uhr). „Ich freue mich sehr, dass mein Kapitän Moritz Muth in meinem letzten Spiel zur Verfügung steht. Das ist einer meiner besten Spieler, und er wird dabei helfen, dass wir uns gut in die Sommerpause verabschieden. Ich hoffe, dass meine Mannschaft zum Abschied noch mal alles in die Waagschale wirft“, blickt Eisbachtals Trainer Thomas Remark voraus, für den die Trainerzeit in Nentershausen endet. „Ich bin guter Dinge, dass die Jungs alles geben. Ich hatte eine schöne Zeit in Eisbachtal. Nach dem Spiel wollen wir alle gemeinsam ein Abschlussgrillen machen“, freut sich Remark auf Sonntag.

B-Jugend, Regionalliga

1. FC Saarbrücken II – Spfr Eisbachtal (So., 15 Uhr). „Nach dem Spiel am letzten Sonntag waren die Köpfe am Montag im Training unten. Das ist auch verständlich“, erklärt Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt. „Jetzt gilt es, sich erhobenen Hauptes aus der U17 in Richtung U19 zu verabschieden und in Saarbrücken noch mal einen sehenswerten Auftritt hinzulegen“, betont er. „Wir waren oft nah dran, geklappt hat es aber zu selten“, blickt Schmidt auf die Saison zurück.

C-Jugend, Regionalliga

Spvgg EGC Wirges – SV Eintacht Trier (Sa., 14.30 Uhr). „Das Spiel ist abgesagt“, erklärte EGC-Trainer Danijel Simakovic vor der eigentlich anstehenden Nachholpartie am Donnerstagnachmittag beim 1. FC Saarbrücken. Damit richtet die EGC nun alle Augen auf das letzte Heimspiel der Saison. Gegen den SV Eintracht Trier wollen die bereits abgestiegenen Wirgeser alles geben, um das Kapitel Regionalliga vorerst mit einem guten Gefühl zu schließen.

TuS Koblenz – Spfr Eisbachtal (Sa., 14.30 Uhr). Im letzten Spiel der Saison muss der bereits feststehende Absteiger auswärts bei der TuS Koblenz ran. Die Eisbachtaler um Trainer Leutrim Hoti wollen sich gebührend aus der Liga verabschieden und an ihren 3:2-Erfolg gegen Speyer vor zwei Wochen anknüpfen. Die TuS steht vor dem letzten Spiel im gesicherten Mittelfeld der Regionalliga, nach oben und unten geht nichts mehr.