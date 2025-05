Ein Sieg, drei Niederlagen, eine Spielabsetzung und ein Spielabbruch: In den Jugendfußball-Regionalligen war bei den Westerwälder Teams einiges los. Die A-Junioren der Eisbachtaler haben deutlich verloren, Wirges durfte erst gar nicht erst spielen. Bei den B-Junioren jubelten die Sportfreunde aus Eisbachtal, Wolfstein verkaufte sich gut, verlor aber dennoch. Bei den C-Junioren kam es in Saarbrücken zum Spielabbruch, Eisbachtal verlor deutlich.

A-Jugend, Regionalliga

Rot-Weiss Koblenz – Spfr Eisbachtal 4:0 (2:0). „Wir haben in diesem wichtigen Spiel leider nur 20 Minuten ordentlich gespielt“, erklärte Eisbachtal-Trainer Thomas Remark nach der Begegnung. „Wir sind, wie so oft, in Rückstand geraten und haben es auch nicht mehr geschafft, irgendwas am Ergebnis zu ändern. Wir sind aktuell nicht in der Lage, einen Gegner zu erlegen. Koblenz war viel bissiger, sie wollten die Partie einfach gewinnen. Das hat bei uns gefehlt. Jetzt müssen wir endlich punkten, die Mannschaft muss den Schalter jetzt umlegen“, forderte Remark im Hinblick auf die verbleibenden Spiele. Tore: 1:0 (26.), 2:0 (43.), 3:0 (63.), 4:0 (87.).

Spvgg EGC Wirges – TuS Marienborn abgesetzt. Das Spiel der Wirgeser wurde kurzfristig abgesetzt, weil dem TuS Marienborn nicht genügend Spieler zur Verfügung standen und die Gäste deshalb nicht antreten konnten.

B-Jugend, Regionalliga

JFG Schaumberg-Prims – Spfr Eisbachtal 2:3 (2:2). „Vielleicht musste es so kommen, wie es gekommen ist. Wir waren direkt gut in der Partie und führten schnell mit 2:0“, erklärte Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt. „Schaumberg hat vor der Halbzeit den Anschluss gemacht, als unsere beiden Innenverteidiger mit Nasenbluten behandelt wurden. Dann haben wir uns mit einer Roten Karte selbst geschwächt und kurz darauf das 2:2 bekommen“, fasste er die turbulente erste Halbzeit zusammen. „Die Disziplin und Mentalität der Jungs in der zweiten Halbzeit war beeindruckend. Mit der letzten Aktion machen wir dann den Siegtreffer. Da waren alle Spieler, Trainer und Eltern auf einem Haufen an der Eckfahne“, freute sich Schmidt. „Wenn wir wirklich noch mal rankommen wollen, müssen wir aber am Donnerstag das Nachholspiel in Wolfstein gewinnen“, schaute er nach vorn. Tore: 0:1 Tim Schreiner (8., Eigentor), 0:2 Ben Lombardo (19.), 1:2 Noah Scholl (23.), 2:2 Jannis Wagner (28.), 2:3 Jakobus Fasel (80.).

1. FC Kaiserslautern II – JFV Wolfstein Ww/Sieg 2:0 (2:0). „Unsere Leistung gegen diesen guten Gegner war sehr ansprechend“, fand Wolfsteins Trainer Matthias Liedtke nach der Begegnung. „Wir verlieren die Spiele aber immer durch zu einfache Fehler. Wir müssen diese Fehler minimieren, wenn nicht gar abstellen. Dann werden wir uns für unseren hohen Aufwand auch mal belohnen“, erklärte Liedtke auch im Hinblick auf das Heimspiel gegen Eisbachtal am Donnerstag (19.30 Uhr, in Friedewald). Tore: 1:0 (32.), 2:0 (40.).

C-Jugend, Regionalliga

1. FC Saarbrücken – Spvgg EGC Wirges abgebrochen. Beim Stand von 4:1 für die Gastgeber wurde das Spiel aufgrund von Unwetter abgebrochen. „Die erste Halbzeit haben die Jungs super gespielt und sich einige Chancen erarbeitet. Wie so oft haben wir dann schnell zwei Gegentore bekommen, den Kopf aber nicht hängen lassen und verkürzt. In der zweiten Halbzeit haben wir wieder individuelle Fehler gemacht und noch zwei Treffer kassiert“, beschireb EGC-Trainer Danijel Simakovic das Geschehen vor dem Abbruch.

Spfr Eisbachtal – Wormatia Worms 1:5 (0:2). „Wir sind sehr gut in die Partie gestartet und haben früh ein Tor geschossen. Das wurde leider wegen Abseits aberkannt“, berichtete Eisbachtals Trainer Leutrim Hoti. „In den ersten 20 Minuten haben wir Worms das Leben schwer gemacht. Danach kamen sie besser in die Partie und haben ihre Chancen eiskalt genutzt. Das war der große Unterschied“, betonte er. Tore: 0:1 Valentin Silas Hahn (19.), 0:2 Philip Eneas Weber (21.), 0:3 Lucas Dennis Geiger (46.), 0:4 Philip Eneas Weber (56.), 1:4 Alexander Held (64.), 1:5 Kerim Bayraktar (68.).