Eisbachtals U15 spielt ohne Druck beim Tabellenführer

Eisbachtals C-Junioren müssen am Samstag auswärts beim Tabellenführer in der saarländischen Hauptstadt ran. Wolfsteins U19 empfängt derweil Rot-Weiss Koblenz, welches mit breiter Brust aus dem Derbysieg gegen die TuS kommt.

In den Junioren-Regionalligen stehen für die heimischen Teams zwei harte Spiele auf dem Programm﻿.

Die Heimelf um Trainer Matthias Liedtke steht nach zwölf gespielten Spielen mit fünf Punkten weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz.