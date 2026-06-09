Großer Jubel in Nentershausen Eisbachtals U15 mit 12:0-Kantersieg zur Meisterschaft Jona Heck 09.06.2026, 10:43 Uhr

i Gleich ein Dutzend Mal konten die C-Junioren der Eisbachtaler Sportfreunde zum Torjubel ansetzen. Der Rheinlandmeister und Regionalligaaufsteiger fertigte zum Abschluss einer nahezu makellosen Runde den VfL Hamm mit 12:0 ab. Andreas Hergenhahn

Während die U19 der Sportfreunde Eisbachtal aus der Regionalliga absteigen und künftig in der Rheinlandliga spielen, schlagen die C-Junioren aus Nentershausen den umgekehrten Weg ein. Als Rheinlandmeister steigt das Team von Adrian Schmidt auf.

﻿Mit einem 12:0-Kantersieg hat sich die C-Jugend der Eisbachtaler Sportfreunde die Meisterschaft in der Rheinlandliga gesichert. Entsprechend groß war der Jubel bei der gesamten Mannschaft von Trainer Adrian Schmidt. Überhaupt können viele Teams aus den Kreisen Neuwied, Westerwald und Altenkirchen mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen.







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