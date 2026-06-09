Während die U19 der Sportfreunde Eisbachtal aus der Regionalliga absteigen und künftig in der Rheinlandliga spielen, schlagen die C-Junioren aus Nentershausen den umgekehrten Weg ein. Als Rheinlandmeister steigt das Team von Adrian Schmidt auf.
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Mit einem 12:0-Kantersieg hat sich die C-Jugend der Eisbachtaler Sportfreunde die Meisterschaft in der Rheinlandliga gesichert. Entsprechend groß war der Jubel bei der gesamten Mannschaft von Trainer Adrian Schmidt. Überhaupt können viele Teams aus den Kreisen Neuwied, Westerwald und Altenkirchen mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen.