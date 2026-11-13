Die Eisbachtaler C-Junioren überzeugen bisher auf ganzer Linie in der Regionalliga Südwest. In Gonsenheim soll der nächste Dreier her. Wolfsteins A-Jugendliche kämpfen derweil im Tabellenkeller um Punkte.
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Die Eisbachtaler C-Junioren können sich mit einem Auswärtssieg in Gonsenheim in die Spitzengruppe der Regionalliga Südwest katapultieren. Währenddessen kämpfen Wolfsteins A-Junioren im Tabellenkeller um die nächsten Punkte. In der Landeshauptstadt soll an die zweite Hälfte aus dem Homburg-Spiel angeknüpft werden.