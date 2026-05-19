Die Lage im Abstiegskampf Eisbachtals Sieg könnte für Wirges Gold wert sein Marco Rosbach 19.05.2026, 09:24 Uhr

i Keno Weisbrod (links) und die Eisbachtaler A-Jugend legten sich gegen Gau-Odernheim mächtig ins Zeug und wurde für ihren Einsatz mit drei Punkten belohnt. Über den Sieg der Sportfreunde hat sich auch der Lokalrivale Wirges gefreut. Andreas Hergenhahn

Die Lage im Abstiegskampf der A-Jugend-Regionalliga ist komplex, weil der Blick betroffener Mannschaften wie der Spvgg EGC Wirges auch nach oben gehen muss, wo aus der DFB-Nachwuchsliga Gefahr droht. Hilfe gab’s jetzt ausgerechnet vom Erzrivalen.

Was die Platzierung angeht, sind sich die beiden Westerwälder Lokalrivalen Spvgg EGC Wirges und Spfr Eisbachtal in der Tabelle der A-Jugend-Regionalliga immer recht nah geblieben, doch bei den Punkten liegen in der Schlussphase der Saison kleine Welten zwischen den Mannschaften auf Platz zehn und zwölf.







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