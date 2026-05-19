Die Lage im Abstiegskampf der A-Jugend-Regionalliga ist komplex, weil der Blick betroffener Mannschaften wie der Spvgg EGC Wirges auch nach oben gehen muss, wo aus der DFB-Nachwuchsliga Gefahr droht. Hilfe gab’s jetzt ausgerechnet vom Erzrivalen.
Lesezeit 3 Minuten
Was die Platzierung angeht, sind sich die beiden Westerwälder Lokalrivalen Spvgg EGC Wirges und Spfr Eisbachtal in der Tabelle der A-Jugend-Regionalliga immer recht nah geblieben, doch bei den Punkten liegen in der Schlussphase der Saison kleine Welten zwischen den Mannschaften auf Platz zehn und zwölf.