Siege für B-Jugend-Teams
Eisbachtals Knoten platzt im Derby bei der EGC Wirges
Kapitäne unter sich: Im A-Jugend-Derby zwischen Wirges und Eisbachtal hatten die Gäste aus Nentershausen um Can Malik Peacock (links) das bessere Ende für sich gegen die EGC um Felix Hehl.
Andreas Hergenhahn

In der A-Jugend-Regionalliga kam es zum Derby zwischen der Spvgg EGC Wirges und den Sportfreunden Eisbachtal. Die Eisbachtaler konnten mit 2:0 gewinnen und damit ausgerechnet in diesem Prestigeduell ihre ersten drei Punkte der Saison einfahren.

In der A-Jugend-Regionalliga kam es am siebten Spieltag zum Westerwälder Derby zwischen der Spvgg EGC Wirges und den Sportfreunden Eisbachtal. Die Eisbachtaler feierten durch den 2:0-Auswärtserfolg die ersten Punkte der laufenden Saison. In der B-Jugend-Regionalliga konnten sowohl der JFV Wolfstein Ww/Sieg als auch die EGC mit 2:1 gewinnen.

