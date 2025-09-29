In der A-Jugend-Regionalliga kam es zum Derby zwischen der Spvgg EGC Wirges und den Sportfreunden Eisbachtal. Die Eisbachtaler konnten mit 2:0 gewinnen und damit ausgerechnet in diesem Prestigeduell ihre ersten drei Punkte der Saison einfahren.
In der A-Jugend-Regionalliga kam es am siebten Spieltag zum Westerwälder Derby zwischen der Spvgg EGC Wirges und den Sportfreunden Eisbachtal. Die Eisbachtaler feierten durch den 2:0-Auswärtserfolg die ersten Punkte der laufenden Saison. In der B-Jugend-Regionalliga konnten sowohl der JFV Wolfstein Ww/Sieg als auch die EGC mit 2:1 gewinnen.