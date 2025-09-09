In der Jugendfußball-Regionalliga mussten sich alle vier Westerwälder Teams knapp geschlagen geben. Dabei fehlte nicht viel zu einem Punktgewinn, doch Kleinigkeiten entschieden die Partien gegen das Quartett.

A-Jugend, Regionalliga

VfR Wormatia Worms – Spvgg EGC Wirges 1:0 (0:0). „Das war eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Es gab kaum Torchancen auf beiden Seiten. Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen ohne Chancen und Tore“, fasste der Wirgeser Trainer Thomas Esch den ersten Abschnitt zusammen. „In der zweiten Hälfte hat Worms uns den Schneid durch eine gewisse Zweikampfhärte abgekauft. Dadurch kam der Gegner besser ins Spiel. Durch einen Ballverlust haben wir die Wormser zu ihrem Tor eingeladen. Aufgrund der zweiten Hälfte war der Sieg der Wormatia nicht unverdient“, erkannte Esch an. Tor: 1:0 Julian Lennart Köppl (68.).

Spfr Eisbachtal – FC 08 Homburg 1:2 (1:1). „Wir sind in beiden Halbzeiten sehr gut ins Spiel gekommen, daher ist es ärgerlich, dass wir nichts Zählbares mitnehmen konnten“, erklärte Eisbachtals Trainer Hussen Harmouch. „Positiv ist jedoch, dass wir über das gesamte Spiel hinweg immer wieder starke Phasen hatten. Genau daran gilt es anzusetzen: Diese Momente müssen wir stabilisieren und über längere Zeiträume ins Spiel tragen. Darin liegt unser Schlüssel, um die Entwicklung Schritt für Schritt voranzubringen und die gewünschten Ergebnisse einzufahren. Wir bleiben optimistisch und richten den Blick nach vorne“, so Harmouch. Tore: 1:0 Can Malik Peacock (2.), 1:1 Irakli Maruashvili (29.), 1:2 Jona Tunkel (61.).

B-Jugend, Regionalliga

FC Rot-Weiß Koblenz – JFV Wolfstein Ww/Sieg 3:1 (1:0). „Das war insgesamt über 80 Minuten ein ausgeglichenes Regionalliga-Spiel, das durch Kleinigkeiten entschieden wurde. Wir waren nicht konsequent genug beim Verteidigen“, erkannte Wolfsteins Trainer Dominik Neitzert. „Wir haben uns nach dem Ausgleichstreffer schwergetan, Chancen herauszuspielen. Das Spiel müssen wir jetzt abhaken und freuen uns jetzt schon auf das Derby gegen Wirges“, so Neitzert. Tore: 1:0 Neron Sherifi (26.), 1:1 Julian Schumann (44.), 2:1 Tobias Goreth (47.), 3:1 Mohamed Bouatra (59.).

Spvgg EGC Wirges – SC Idar-Oberstein 1:3 (0:1). „Das war ein Satz mit X. Wir haben uns in der ersten Hälfte trotz eines ausgeglichenen Spiels zu wenige Torchancen erarbeitet. Dies änderte sich auch nach unserem Ausgleich nicht“, betonte der Wirgeser Trainer Sascha Münz. „Stattdessen bekamen wir in einem zerfahrenen Spiel gegen eine auch defensiv gut stehende Mannschaft aus Idar-Oberstein keine wirkliche Spielkontrolle. In der Art und Weise, die meine Mannschaft an den Tag gelegt hat, wird es sicherlich weiterhin sehr schwierig werden. Trotz der noch frühen Phase der Saison sind Erfolgserlebnisse nun wichtig“, so Münz. Tore: 0:1 Arthur Roos (5.), 1:1 Amadeus Freund (44.), 1:2, 1:3 Ali Magassa (59., 66.).