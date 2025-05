Nur ein Gegentor in vier Spielen, dazu ein ungefährdeter Finalsieg. Nach der Meisterschaft in der Rheinlandliga durften sich die Eisbachtaler D-Junioren auch über den Pokalsieg freuen.

Es war ein großer Finaltag im Fußballverband Rheinland: Die Endspiele im Junioren-Rheinlandpokal wurden in den Altersklassen allesamt an Christi Himmelfahrt ausgetragen. Bei den D-Junioren setzten sich in einem hochklassigen Endrundenturnier mit acht Mannschaften aus dem gesamten Verbandsgebiet die Eisbachtaler Sportfreunde durch.

Dies war gleichbedeutend mit der Titelverteidigung und dem Double für das Team aus Nentershausen. Ausgetragen wurde das Endrundenturnier vom JFV Wolfstein Ww/Sieg auf den Rasenplätzen in Norken und Neunkhausen. Die „Eisbären“ setzten sich mit drei Siegen aus drei Spielen in Vorrundengruppe A gegen den SV Rheinbreitbach (2.), die TuS Koblenz II (3.) sowie den Ahrweiler BC (4.) durch. In Gruppe B verwies die TuS die Spvgg Trier, Gastgeber Wolfstein und die JSG Prümer Land auf die Plätze.

Schließlich zeigten die Unterwesterwälder im Finale, dass sie nach dem langen Tag noch reichlich Kraft und auch den nötigen Torhunger hatten. Sie siegten deutlich mit 4:0. „18:1 Tore in vier Spielen – das spricht Bände. Auch auf die Art und Weise, wie wir das fußballerisch auf für uns ungewohntem Terrain gelöst haben, hat für uns gesprochen“, sagt Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt. „Die passende Krönung für diese Saison.“