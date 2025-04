In den Jugendfußball-Rheinlandligen sammelten die B-Junioren der Eisbachtaler Sportfreunde und der EGC Wirges jeweils wichtige Siege. Zwei Wolfsteiner Teams müssen sich dagegen geschlagen geben. Bei den A-Junioren als auch den D-Junioren war jedoch mehr drin.

A-Junioren

Ahrweiler BC – JFV Wolfstein Ww/Sieg 4:2 (0:1). Die Gäste aus dem Westerwald fanden besser in die Partie. „Wir haben über weite Strecken alles im Griff gehabt, doch leider verpasst, die 1:0-Führung auszubauen“, so JFV-Trainer André Theis über den ersten Durchgang. Sein Team habe das Spiel in Durchgang zwei dann binnen zehn Minuten aus der Hand gegeben. Die „Wöfe“ seien zwar noch gut zurückgekommen, konnten ausgleichen, zeigten sich dann in der Defensive aber zu unachtsam. „Derzeit verteidigen wir einfach nicht gut, aber können bereits am Mittwoch wieder den Bock umstoßen“, blickt Theis bereits voraus auf die Begegnung gegen die JSG Trier-Süd. Tore: 0:1 Emilian Hees (37.), 1:1 (51.), 2:1 (58.), 2:2 Benjamin Joachim Niklaus (63.), 3:2 (81.), 4:2 (90.).

B-Junioren, Meisterstaffel

Spvgg EGC Wirges – JFV Bitburg 3:1 (1:1). „Das Spiel hatte enorme Bedeutung für uns“, wusste EGC-Trainer Sascha Münz und erklärte: „Wir mussten gewinnen, um einen Mitkonkurrenten um den Aufstieg auf Abstand zu halten.“ Und dennoch verschlief die Münz-Elf die Anfangsphase. Doch die Westerwälder fanden zurück in die Partie und Linus Best glich nach schöner Einzelaktion aus. Die Gastgeber drängten auf weitere Treffer und wurden belohnt. Zwei direkt verwandelte Eckstöße ließen die Wirgeser jubeln. Tore: 0:1 Gazjon Merovci (2., Eigentor), 1:1 Linus Best (20.), 2:1 Conner Dahlem (53.), 3:1 (59., Eigentor).

B-Junioren, Platzierungsstaffel

Spfr Eisbachtal II – JFV Rhein-Hunsrück 6:3 (2:1). Durch den Sieg überholten die Unterwesterwälder den Gegner in der Tabelle und steht nun auf dem ersten Abstiegsplatz – punktgleich mit dem ersten Nichtabstiegsplatz. Gegen die Hunsrücker, die zum größten Teil aus Spielern aus dem älteren Jahrgang bestanden, taten sich die jungen Eisbachtaler schwer. „Wir mussten ziemlich kämpfen“, gestand Co-Trainer Sascha Kurz. Er erkannte zwei Gesichter bei seinem Team, was auch das Ergebnis bestätigt. „Wir haben nach vorne gut gespielt und waren durchschlagskräftig, gleichwohl muss man aber auch sagen, dass wir in der Defensive in alte Muster verfallen sind“, so Kurz. Abwehrfehler und Absprachefehler führten zu den Gegentoren. Das müsse man gerade mit Blick auf das kommende Spiel beim Tabellenzweiten TuS Mosella Schweich abstellen, so der Co-Trainer abschließend. Tore: 1:0 Enrico Allmann (7.), 1:1 (28.), 2:1 Amadeus Freund (40.), 3:1 Abdullah Hamood (43.), 3:2 (55.), 4:2 Felix Brand (55., Eigentor), 5:2 Enrico Allmann (57.), 5:3 (63.), 6:3 Emil Wagner (78.).

JFV Oberwesterwald – JFV Hunsrückhöhe Morbach 1:6 (0:3). Der Sekundenzeiger hatte noch nicht einmal eine volle Runde gedreht, da lagen die Gastgeber bereits zurück. Spätestens nach einer halben Stunde war das Spiel bereits entschieden. Immerhin steckten die Oberwesterwälder auch nach zwei Gegentoren in der zweiten Halbzeit nicht auf, und erzielte noch einen eigenen Treffer. Das 1:6 war die neunte Niederlage im neunten Spiel. Tore: 0:1 (1.), 0:2 (24.), 0:3 (30.), 0:4 (43.), 0:5 (53.), 1:5 Mohamed Emi Hamidov (66.), 1:6 (74.).

C-Junioren, Platzierungsstaffel

FC Plaidt – JFV Wolfstein Ww/Sieg abgesetzt. Das Spiel wurde bereits Mitte der vergangenen Woche abgesetzt.

SSV Heimbach-Weis – JSG Altenkirchen 1:4 (0:0). Die favorisierten Gäste setzten sich verdient durch und zogen damit in der Tabelle wieder mit dem Tabellenführer FSV Trier-Tarforst gleich. Die Trierer Höhenkicker verloren zeitgleich beim FC Metternich, der nun aber wie die Altenkirchener und die Trierer bei zwölf Punkten stehen. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nun bereits sechs Punkte. Tore: 0:1, 0:2 Slavko Bonomo (43., 45.), 1:2 (46.), 1:3, 1:4 Emil Süß (53., 68.).

D-Junioren

JFV Wolfstein Ww/Sieg – JFV Rhein-Hunsrück 0:2 (0:0). „Wir hatten ausreichend Möglichkeiten, um das Spiel enger zu gestalten“, fand Wolfsteins Trainer Thomas Pfeiffer. Was fehlte, war das „Abschlussglück“. Ein Sonderlob vom Trainer bekam „Wölfe“-Schlussmann Paul Herold, der die Westerwälder mit starken Paraden lange im Spiel hielt. „Letztlich setzte sich der physisch überlegene Gegner verdient durch“, so Pfeiffer. Tore: 0:1 (45.), 0:2 (60.).

SV Rheinbreitbach – Spfr Eisbachtal 1:6 (0:2). „Nach der Vorentscheidung in der letzten Woche hätte man denken können, dass die Jungs eventuell ein bisschen weniger tun“, sagte Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt. Dem war aber nicht so. „Wir machen mit unser bestes Saisonspiel und spielen richtig schön anzuschauenden Kombinationsfußball“, so Schmidt. Der SFE-Trainer sah einen hochverdienten Sieg – mit nur einem Makel. „Die Abschlüsse haben nicht zu 100 Prozent gepasst, wenn wir da noch effizienter sind, kann das echt bitter für den Gegner werden“, berichtete Schmidt. Tore: 0:1 Jan Wimmershoff (17.), 0:2 Hannes Dorn (25.), 0:3 Linus Gabriel Quast (37.), 0:4 Josip Kovac (45.), 1:4 (50.), 1:5, 1:6 Lenn Lasse Schuhmacher (57., 58.).