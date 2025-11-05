Wolfsteins A-Jugend überragt Eisbachtals D-Jugend wandelt 1:4-Rückstand in ein Remis 05.11.2025, 10:37 Uhr

i Die C-Junioren des SSV Heimbach-Weis (in Weiß) verbesserten sich durch einen 6:2-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen den SSV Weyerbusch (in Schwarz) in der Bezirksliga auf den vierten Rang. Sie lagen vor dem regulären Spieltag am Mittwochabend (Ergebnisse waren bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt) zwei Punkte hinter Spitzenreiter Westerburg. Jörg Niebergall

Von einem 12:0-Sieg über eine 1:8-Niederlage bis hin zu einem wilden 4:4 waren am vergangenen Wochenende für die Jugend-Rheinlandligateams aus den Kreisen Westerwald, Neuwied und Altenkirchen dabei. Nicht allen hat das Spaß bereitet.

﻿In den Junioren-Rheinlandligen ging nach den Herbstferien wieder die Post ab. Die Teams aus den Kreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwald lieferten sich torreiche Partien mit hohen Siegen und hohen Niederlagen. Wolfsteins A-Junioren sind weiterhin eine Klasse besser als der Rest der Liga.







