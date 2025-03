Eisbachtals D-Jugend ist trotz hohen Siegs gewarnt

In den älteren Jahrgängen der Junioren-Rheinlandligen waren aus Westerwälder- und Ak-Sicht nur die B-Junioren der EGC Wirges erfolgreich. Bei den jüngeren Teams präsentierte sich vor allem Eisbachtals D-Jugend in Torlaune.

Nach der langen Winterpause präsentierten sich die Teams aus dem Westerwald und dem Kreis Altenkirchen in den Junioren-Rheinlandligen schon wieder ordentlich in Torlaune. Mindestens vier Tore durften in jedem Spiel bejubelt werden. Insgesamt waren es in elf Spielen gar ganze 75 Treffer. Kurios: Drei Spiele gingen mit dem Endergebnis von 3:5 aus.

A-Junioren, Rheinlandliga

JFV Wolfstein Ww/Sieg – JFV Hunsrückhöhe Morbach 2:3 (0:2). Aufgrund einiger Ausfälle entschied sich Wolfsteins Trainer André Theis für eine veränderte Grundformation wie die übliche. „Das hat leider nicht funktioniert, das nehme ich auf meine Kappe“, so der Trainer. So seien die aggressiv in den Zweikämpfen und effizienten Gäste verdient in Führung gegangen. Nach einer Systemumstellung wurde das Spiel der „Wölfe“ strukturierter. „Wenn das Spiel noch fünf Minuten länger gedauert hätte, hätten wir den gerechten Ausgleich noch erzielt“, meinte Theis. Die Niederlage sei aber bereits abgehakt, am Mittwochabend geht es im Rheinlandpokal um den Einzug ins Viertelfinale. Tore: 0:1 (10.), 0:2 (45.+2), 0:3 (54.), 1:3 Sven Henrichs (63.), 2:3 Julius Zey (90.+3).

JSG Kannenbäcker Höhr-Grenzhausen – JFV Vulkaneifel 0:4 (0:1). Ausgerechnet gegen den Tabellenführer gingen die Kannenbäcker ersatzgeschwächt und mit angeschlagenen Spielern in die Partie. Aus heiterem Himmel ging der Favorit aus der Vulkaneifel in Führung. Auch wenn Torhüter Mohamed Alsoleman kurz vor der Pause eine „fragwürdige“ (O-Ton JSG Trainer Jürgen Mutschall) Rote Karte kassierte, waren die Westerwälder dem Ausgleich nahe. Letztlich setzte sich aber der Ligaprimus in einem Spiel, welches gegen Ende durch „einigen Aggressionen von Außen“ etwas unsauber wurde, klar durch. Tore: 0:1 (27.), 0:2 (63.), 0:3 (65.), 0:4 (80., Foulelfmeter).

B-Junioren, Rheinlandliga, Meisterrunde

JFV Wittlicher Tal – Spvgg EGC Wirges 3:5 (2:1). Nach durchwachsener Vorbereitung startete das Spiel in Wittlich nicht gut für die Wirgeser. Nach zwei individuellen Fehlern stand es 2:0 für die Gastgeber. Dann beobachtete EGC-Trainer Sascha Münz aber viele Torchancen. Der Anschluss vor der Pause sei hochverdient gewesen. Auch die personellen Wechsel schlugen sofort ein, sodass die EGC die Partie drehte. „Von unglaublich vielen Hochkarätern konnten wir dann letztlich nur zwei nutzen. Insgesamt ein hochverdienter Sieg“, fand Münz. Tore: 1:0 (10.), 2:0 (22., Strafstoßtor), 2:1 Furkan Aras (39.), 2:2 Linus Best (47.), 2:3 Kevin Kirillov (48.), 3:3 Samuel Neises (55.), 3:4 Kevin Kirillov (57.), 3:5 Luca Patrick Matheja (72.).

FSV Trier-Tarforst – JSG Weyerbusch 3:1 (2:0). Die JSG-Mannschaft von Trainer David Nickel hätte mit einem Sieg am oberen Tabellennachbarn vorbeispringen können. Das Spiel auf Triers Höhen lief aber schnell in eine andere Richtung. In der Schlussphase wurde es nach dem Anschlusstreffer der Weyerbuscher noch einmal spannend, doch die FSV-Kicker hatten nach nur fünf Minuten die passende Antwort und bauten ihren Vorsprung auf die Gäste auf vier Punkte aus. Tore: 1:0 (11.), 2:0 (36.), 2:1 (68.), 3:1 (73.).

B-Junioren, Rheinlandliga, Platzierungsrunde

JFV Oberwesterwald – JSG Mittelrhein 1:8 (0:5). Auch der JFV musste aufgrund der grassierenden Viruswelle ersatzgeschwächt antreten. „Ein großer Dank gilt unserer U15“, bedankte sich JFV-Trainer Andreas Kempf bei der Unterstützung aus dem C-Jugend-Jahrgang. Kempf sah eine ordentliche Anfangsphase seiner Spieler, mit dem ersten Gegentreffer nach einem gut ausgespielten Konter erkannte er aber dann einen Knick im eigenen Spiel. Der nächste Rückschlag folgte mit einem schnellen Doppelschlag nach Wiederbeginn. „Dann zeigte das Team aber Charakter, hat noch mal ordentlich Fußball gespielt und sich den Ehrentreffer redlich verdient“, so Kempf abschließend. Tore: 0:1 (13.), 0:2 (20.), 0:3 (33.), 0:4 (35.), 0:5 (39.), 0:6 (41.), 0:7 (46.), 0:8 (56.), 1:8 Perikles Stamos (57.).

Spfr Eisbachtal II – SG 99 Andernach 3:5 (1:1). „Eigentlich war es ein sehr gutes Spiel, die Mannschaft hat durchgängig gekämpft und sich nie hängen lassen“, so Eisbachtals Co-Trainer Sascha Kurz. Die Gegentore seien aber „sau blöd“ gewesen. Zwei Freistöße, die als Flanke gedacht waren, landeten direkt im Tor. „Man kann den Jungs keinen Vorwurf machen“, lobte Kurz. Wohlwissend, dass auch zwei Leistungsträger, die im Winter fortgingen, ersetzt werden müssen. Tore: 1:0 Tizian Wirfs (2., Strafstoßtor), 1:1 (5., Strafstoßtor), 1:2 (46.), 1:3 (59.), 2:3 Neron Sherifi (65.), 3:3 Emil Wagner (67.), 3:4 (72.), 3:5 (80.+3).

C-Junioren, Rheinlandliga, Meisterrunde

JFV Schieferland – VfL Hamm 3:5 (2:3). Nach schläfrigem Start glichen die „Hämmscher“ schnell aus, mussten dann aber erneut einem Rückstand hinterherlaufen. Vor der Pause gelangen aber noch Ausgleich und Führung. Die Defensive bekam die Schieferland-Stürmer in Durchgang zwei besser in den Griff, zusätzlich agierte auch die Offensive des VfL konzentrierter. „Es entwickelte sich dann eine einseitige Partie, ein insgesamt verdienter Sieg“, hielt der VfL-Verantwortliche Christian Seidler fest. Tore: 1:0 (3.), 1:1 Barin Dauthe (8.), 2:1 (18.), 2:2 Lucas Becker (21.), 2:3 Barin Dauthe (23.), 2:4, 2:5 Elias Klüser (37., 38.), 3:5 (70., Strafstoßtor).

C-Junioren, Rheinlandliga, Platzierungsrunde

JFV Wolfstein Ww/Sieg – SC Bendorf-Sayn 3:2 (2:1). JFV-Trainer Kevin Leicher sah einen „nervösen Beginn“ seiner „Wölfe“. Der erste Gegentreffer wirkte wie ein Weckruf. „Wir kämpften uns ins Spiel und gingen folgerichtig in Führung“, bilanzierte der Trainer. Anschließend kontrollierten die Westerwälder die Partie, verpassten es aber, den Deckel auf die Partie zu setzen. Bendorf traf zum Anschluss, „meine Mannschaft hat in der Schlussphase aber einen kühlen Kopf bewahrt“, lobte Leicher. Tore: 0:1 (6.), 1:1 Till Lukas Herr (15.), 2:1 Jonah Pfau (22.), 3:1 Jacob Pfeiffer (43.), 3:2 (64.).

FSV Trier-Tarforst – JSG Altenkirchen 6:3 (4:3). Im Spiel zweier punktgleicher Teams durften die Gäste aus Altenkirchen am Ende trotz mehrfacher Führung nicht jubeln. Die Gastgeber setzten sich mit dem Sieg an die Spitze der Tabelle, die JSG ist nunmehr punktgleicher Zweiter. Tore: 0:1 Emil Süss (1.), 1:1 (15.), 1:2 Romeo Huse (17.), 1:3 Slavko Bonomo (25.), 2:3 (29.), 3:3 (31.), 4:3 (34.), 5:3 (64.), 6:3 (70.+2, Strafstoßtor).

D-Junioren, Rheinlandliga

SG 2000 Mülheim-Kärlich – Spfr Eisbachtal 2:7 (2:4). „Wir sind perfekt ins Spiel gestartet“, lobte Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt die Anfangsphase seiner Fußballer. Danach habe sein Team allerdings Glück gehabt, dass es nicht 3:3 stand. „Das waren die 20 schlechtesten Minuten in unserer Saison. Sie dienen uns hoffentlich als Warnschuss“, kritisierte der SFE-Trainer. Nach einer deutlichen Halbzeitansprache spielten die Unterwesterwälder den Vorsprung dann aber souverän über die Zeit. Auch in der Höhe sei der Sieg dann verdient gewesen. Tore: 0:1 Lian Marx (3.), 0:2, 0:3 Hannes Dorn (4., 10.), 1:3 (11.), 2:3 (17.), 2:4 Hannes Dorn (30.), 2:5 Josip Kovac (31.), 2:6 Moritz Kunz (35.), 2:7 Lian Marx (45.).

SV Rheinbreitbach – JFV Wolfstein Ww/Sieg 4:2 (1:1). Die Niederlage gegen den Tabellendritten war durchaus zu erwarten. Ein Punkt war jedoch in Reichweite. Was wäre gewesen, wenn die 2:1-Führung ein wenig länger Bestand gehabt hätte? Trotz der Niederlage haben die „Wölfe“ immer noch einen komfortablen Vorsprung von neun Punkten auf den ersten Abstiegsplatz. Tore: 1:0 (7.), 1:1 Lias Vincent Rein (23.), 1:2 Theo Schneider (38.), 2:2 (43., Strafstoßtor), 3:2 (45.), 4:2 (57., Strafstoßtor).