Wolfstein weiterhin perfekt Eisbachtals C-Junioren trotzen der Vollsperrung 07.10.2025, 15:19 Uhr

i Die JSG Neuwied (in Weiß) gewann das Auswärtsspiel bei der SG 99 Andernach (in Blau) mit 4:2. Jörg Niebergall

In der A-Junioren-Rheinlandliga zieht der JFV Wolfstein weiter einsam seine Kreise. Die Neiterser verlieren hingegen zum ersten Mal in dieser Saison, stehen als Aufsteiger aber weiterhin gut da.

﻿In den Junioren-Rheinlandligen waren die Teams aus den Kreisen Neuwied, Westerwald und Altenkirchen am Wochenende im Einsatz. Wolfsteins A-Junioren bleiben das Maß aller Dinge und setzen sich weiter an der Tabellenspitze ab. Eisbachtals B-Junioren trotzten derweil schwierigen Umständen auf der Anreise, die Oberbieberer D-Junioren landeten einen Achtungserfolg.







