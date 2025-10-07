In der A-Junioren-Rheinlandliga zieht der JFV Wolfstein weiter einsam seine Kreise. Die Neiterser verlieren hingegen zum ersten Mal in dieser Saison, stehen als Aufsteiger aber weiterhin gut da.
In den Junioren-Rheinlandligen waren die Teams aus den Kreisen Neuwied, Westerwald und Altenkirchen am Wochenende im Einsatz. Wolfsteins A-Junioren bleiben das Maß aller Dinge und setzen sich weiter an der Tabellenspitze ab. Eisbachtals B-Junioren trotzten derweil schwierigen Umständen auf der Anreise, die Oberbieberer D-Junioren landeten einen Achtungserfolg.