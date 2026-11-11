Der JFV Wolfstein konnte an diesem Wochenende für keine Überraschung sorgen und musste sich gegen Homburg deutlich geschlagen geben. Eisbachtal setzte sich im Duell gegen den Tabellennachbarn Worms durch und schielt nach oben.
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Für die Fans des Westerwälder Jugend-Regionalligafußballs war es ein Spieltag mit Höhen und Tiefen. Sie durften einen knappen Sieg feiern, mussten aber auch eine herbe Niederlage verkraften. Die A-Jugend des JFV Wolfstein Ww/Sieg unterlag dem FC 08 Homburg deutlich, während sich die Eisbachtaler C-Jugend gegen die Vertretung des VfR Wormatia Worms durchsetzte.