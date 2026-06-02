Jugendfußball-Rheinlandliga Eisbachtals C-Junioren erkämpfen sich den Matchball Jona Heck 02.06.2026, 15:13 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Durch einen 2:0-Sieg haben sich die C-Junioren der Sportfreunde Eisbachtal einen Matchball zur Meisterschaft am kommenden Wochenende erarbeitet. Wolfsteins U19 gewinnt im letzten Heimspiel der Saison.

﻿In den Jugendfußball-Rheinlandligen ist nur noch ein Spiel zu spielen. Am vorletzten Spieltag gab es torreiche Begegnungen, stabile Defensiven und eine Eisbachtaler C-Jugend, die am nächsten Wochenende Meister werden kann. A-Jugend RheinlandligaJFV Wolfstein Ww/Sieg – JSG Untermosel Kobern-Gondorf 1:0 (0:0).







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