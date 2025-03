Eisbachtals B-Jugend fertigt FCK-Nachwuchs ab

Die Zeiten in der Regionalliga sind für den Fußball-Nachwuchs aus dem Westerwald nicht immer leicht. Doch der Jahresauftakt macht Mut. Vor allem Eisbachtals B-Jugend ließ aufhorchen.

B-Jugend, Regionalliga

1. FC Kaiserslautern II - Spfr Eisbachtal 1:5 (1:3). „Wir wollten bei uns den Spaß am Verteidigen wecken und haben dies von der ersten Minute an gezeigt“, verriet Eisbachtals neuer Trainer Patrick Marner einen Teil des Erfolgsrezepts, das in Kaiserslautern voll aufging. „Schon in den Anfangsminuten konnten wir trotzdem auch gefährliche Angriffe starten und kamen immer wieder über die linke Seite in den Rücken der Lauterer Abwehr.“ Schon zur Pause habe sich sein Team ein klares Chancenplus erarbeitet, während Kaiserslautern „so gut wie gar nicht gefährlich vor unser Tor“ kam. Der Gegentreffer resultierte nach einer Ecke aus einem Abpraller ins eigene Tor. „Nach Wiederanpfiff haben wir damit gerechnet, dass Kaiserslautern noch mal mehr investieren wird“, sagte Marner. Doch selbst ein Foulelfmeter führte nicht zum zweiten FCK-Treffer. Sportfreunde-Keeper Mathis Hanz parierte den ersten Versuch genauso wie den Nachschuss. „Ich freue mich riesig für die Mannschaft“, betonte Marner. „Der Spielverlauf hat uns zwar auch in die Karten gespielt, aber wir gehen als hochverdienter Sieger vom Platz. Der erste kleine Schritt ist gemacht. Ich hoffe, dass noch viele weitere Folgen werden. Das Potenzial haben die Jungs.“ Tore: 0:1 Henri Schroer (12.), 1:1 Jan Chetchouga (19., Eigentor), 1:2, 1:3 Medin Krasniqi (25., 32., Elfmeter), 1:4 Ben Lombardo (56.), 1:5 Logan Sehr (76.).

1. FC Saarbrücken II - JFV Wolfstein Ww/​Sieg 0:0. „Wir sind sehr glücklich und zufrieden mit dem Punktgewinn“, betonte Wolfsteins Trainer Matthias Liedtke, dessen Plan voll aufging. „Für mich war es ein gerechtes Remis. Beide Teams hatten zwei, drei gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Saarbrücken war spielbestimmend, konnte sich aber in seiner besten Phase nicht belohnen.“ Danach stellten die Gäste um und hielten die Gastgeber ab der 30. Minute von ihrem Tor fern. „Kurz vor der Pause hatten wir eine Großchance, trafen aber nur den Pfosten“, berichtete Liedtke. „In der zweiten Hälfte kamen die Gastgeber durch einen Konter zu ihrer größten Chance. Unser Keeper war bereits überwunden, allerdings hatte ein Abwehrspieler etwas dagegen und kratzte den Ball von der Linie“, freute sich der Wolfstein-Coach, dessen Team zehn Minuten vor dem Ende sogar die Möglichkeit hatte, selbst in Führung zu gehen.

C-Jugend, Regionalliga

Saar 05 Saarbrücken - Spfr Eisbachtal 0:0. Zwar sprach SFE-Trainer Christof Dillmann aufgrund mehrerer Hochkaräter von zwei verlorenen Punkten, aber sein Team hat die im Abstiegskampf nötigen Tugenden verinnerlicht und bot den physisch starken Saarländern, die in Nentershausen noch mit 6:0 gewonnen hatten, Paroli. „Wir haben wenige Standards und kaum Chancen aus dem Spiel heraus zugelassen“, berichtete der Molsberger und trauerte vor allem der „Mega-Chance“ von Mohamed Hamza hinterher, der in der Nachspielzeit zum Matchwinner hätte werden können, den Ball aber aus kurzer Distanz nicht über die Linie drücken konnte. „Es war dennoch ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.“

TSV Schott Mainz - Spvgg EGC Wirges 4:1 (4:0). „Die Jungs sind leider zu nervös ins Spiel gekommen“, bedauerte EGC-Trainer Danijel Simakovic. „Durch individuelle Fehler haben wir dem Gegner praktisch drei Tore geschenkt.“ Ansonsten sei sein Team aber gut im Spiel gewesen. „Die Jungs haben gezeigt, dass sie auch gegen oben platzierte Mannschaft mithalten können. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir richtig gut gestanden und uns selbst gute Chancen herausgespielt.“ Wenn man Hin- und Rückrunde vergleiche, erkenne man einen Schritt nach vorn. „Ich bin mir sicher, dass wir die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen, wenn wir grobe und unnötige Fehler minimieren“, sagte Simakovic. Tore: 1:0 (5.), 2:0 (10.), 3:0 (20.), 4:0 (34.), 4:1 Louis Weiand (70.).

Eisbachtals D-Jugend abgezockt

In der D-Jugend-Rheinlandliga hat Spitzenreiter Spfr Eisbachtal auch im ersten Pflichtspiel des Jahres die Muskeln spielen lassen. Beim JFV Schieferland setzte sich die Mannschaft von Adrian Schmidt mit 3:0 (1:0) durch. Trotz widriger Umstände (zweifache Verlegung der Partie, Ausfall von sieben Spielern) habe sein Team die Aufgabe abgezockt gelöst, war der Trainer zufrieden. „In 60 Minuten haben wir nur eine Chance gegen uns zugelassen“, sagte Schmidt. „Nach vorne haben wir aufgrund vieler Umstellungen langsam ins Spiel gefunden, es dann aber von Minute zu Minute besser gemacht.“ Die ersten beiden Treffer waren Weitschüsse, die ein Schwerpunkt in der Vorbereitung gewesen seien. Am Ende hätte es allerdings noch das ein oder andere Tor mehr sein können, fand der Sportfreunde-Coach. Tore: 0:1 Moritz Kunz (23.), 0:2 Maximilian Brinster (42.), 0:3 Linus Gabriel Quast (56.). ros