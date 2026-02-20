B-Jugend der EGC in Trier Eisbachtals A-Jugend spielt beim klaren Spitzenreiter Moritz Hannappel 20.02.2026, 14:47 Uhr

i Hussen Harmouch (in Schwarz) weiß, dass auf seine A-Jugendlichen der Eisbachtaler Sportfreunde in Gonsenheim eine schwere Aufgabe wartet. Nach einer schwierigen Vorbereitung geht es zum Tabellenführer. Andreas Hergenhahn

Schwere Auswärtsaufgaben stehen den A-Jugendlichen der Eisbachtaler und den B-Junioren der Wirgeser bevor. Beide Westerwälder Regionalligateams sind klarer Außenseiter, wollen sich aber im Vorhinein natürlich nicht geschlagen geben.

Nachdem am vergangenen Wochenende das Spiel der B-Jugend des JFV Wolfstein Ww/Sieg dem Wetter zum Opfer gefallen ist, steigen nun die ersten Regionalliga-Mannschaften in Trier und in Mainz-Gonsenheim aber wirklich ein. Gefordert sind die B-Junioren der EGC Wirges in der „Römerstadt“ und der älteste Jahrgang der Eisbachtaler Sportfreunde in der Landeshauptstadt.







Artikel teilen

Artikel teilen