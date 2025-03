Eisbachtals A-Jugend hat mit Wirges eine Rechnung offen

Im Rheinlandpokal der Jugend geht es in dieser Woche um den Einzug ins Viertelfinale. Bei den A-Junioren steht am Mittwochabend ein Westerwälder Klassiker auf dem Plan, wenn die Spvgg EGC Wirges die Eisbachtaler Sportfreunde empfängt.

Aus Westerwälder Sicht wäre es wohl das Traumfinale im Fußball-Rheinlandpokal der A-Junioren, doch es kann auf dem Weg Richtung Endspiel nur einen geben im ewig jungen Duell zwischen der Spvgg EGC Wirges und den Eisbachtaler Sportfreunden, wenn es am Mittwochabend (19.30 Uhr) in Wirges zur Neuauflage des Derbys kommt.

Zuletzt standen sich die beiden Lokalrivalen Anfang Oktober in der Regionalliga gegenüber, damals behielten die Wirgeser in Nentershausen klar mit 5:1 (2:0) die Oberhand. Im Achtelfinale des Pokalwettbewerbs genießt die EGC jetzt Heimrecht und dürfte alles daran setzen, an diesen Erfolg anzuknüpfen. Zudem sind die Wirgeser Titelverteidiger im Wettbewerb. Allerdings hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan, nicht zuletzt die Trennung von Erfolgstrainer Marvin Schenk könnte Spuren hinterlassen haben. Können das die Sportfreunde von Trainer Thomas Remark da ansetzen, um Revanche zu nehmen für die herbe Schlappe in der Punktrunde?