Bei der dritten Auflage des Eisbachtaler Budenzaubers gingen wieder zahlreiche Nachwuchsteams von Bundesliga- und Profivereinen auf Torejagd. Doch auch die Mannschaften der Sportfreunde wussten als Gastgeber zu überzeugen.
Lesezeit 2 Minuten
Wer Nachwuchsfußball mit Bundesliga-Beteiligung sehen will, für den ist der Westerwald seit über vier Jahrzehnten im Januar eine gute Anlaufstation: Was lange Jahre der Westerwälder Keramik-Cup für U17-Teams war, ist seit nunmehr drei Auflagen der Eisbachtaler Budenzauber.