14.01.2026

i Der Nachwuchs von Eintracht Frankfurt (rechts, hier im Duell mit dem 1. FSV Mainz 05) gewann ohne Niederlage das U12-Turnier beim Eisbachtaler Budenzauber in Montabaur. Andreas Egenolf

Bei der dritten Auflage des Eisbachtaler Budenzaubers gingen wieder zahlreiche Nachwuchsteams von Bundesliga- und Profivereinen auf Torejagd. Doch auch die Mannschaften der Sportfreunde wussten als Gastgeber zu überzeugen.

Wer Nachwuchsfußball mit Bundesliga-Beteiligung sehen will, für den ist der Westerwald seit über vier Jahrzehnten im Januar eine gute Anlaufstation: Was lange Jahre der Westerwälder Keramik-Cup für U17-Teams war, ist seit nunmehr drei Auflagen der Eisbachtaler Budenzauber.







