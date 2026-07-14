Adrian Schmidt bereit für mehr Eisbachtaler Erfolgstrainer zieht’s zu Wehen Wiesbaden Marco Rosbach 14.07.2026, 12:58 Uhr

i Bereit für den nächsten Schritt: Jugendtrainer Adrian Schmidt wechselt nach drei Jahren bei den Sportfreunden zum SV Wehen Wiesbaden. Andreas Hergenhahn

Mit überragenden 85 Punkten aus 30 Spielen kehrt die U15 der Spfr Eisbachtal als Rheinlandmeister in C-Jugend-Regionalliga zurück. Dort muss sie ohne ihren bisherigen Erfolgstrainer auskommen. Adrian Schmidt wagt den nächsten Schritt nach oben.

Manchmal sei der schönste Abschied gleichzeitig auch ein bisschen der schwerste, würdigten die Sportfreunde Eisbachtal zum Abschied von Adrian Schmidt dessen dreijährige Tätigkeit im Nachwuchsbereich des Westerwälder Traditionsvereins. Künftig ist der 27-Jährige aus Niederneisen als Teil des Trainerteams der U16 für den SV Wehen Wiesbaden tätig.







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