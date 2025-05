In der A-Junioren-Rheinlandliga gewinnt der JFV Wolfstein gleich zwei Spiele. Bei den B-Junioren muss die Eisbachtaler Regionalliga-Reserve eine deutliche Niederlage hinnehmen. Bei den C-Junioren hat der VfL Hamm die Vizemeisterschaft und den damit einhergehenden Regionalliga-Aufstieg selbst in der Hand. Die Wolfsteiner D-Junioren feiern derweil den sicheren Klassenverbleib.

A-Jugend, Rheinlandliga

JSG Kannenbäcker Höhr-Grenzhausen – JFV Wolfstein Ww/Sieg 1:5 (0:3). Die Wolfsteiner A-Junioren waren bereits unter der Woche im Heimspiel gegen die JSG Trier-Süd gefordert. Dort setzte sich das Team von Trainer André Theis souverän mit 4:0 durch. „Wir haben ein frühes Tor erzielt und das Spiel super zu Ende gespielt“, freute sich der Trainer. Gegen die JSG Kannenbäcker konnte Wolfstein mit 5:1 gewinnen. „Wir sind jetzt auf Platz vier und wollen diesen Platz verteidigen. Das war ein souveräner Sieg gegen eine Mannschaft, die bereits abgestiegen ist“, resümierte Theis nach der erfolgreichen Woche. Tore: 0:1 Sven Henrichs (8.), 0:2, 0:3 Sam Dustin Bimber (17., 20.), 0:4 Sven Henrichs (46.), 0:5 Benedikt David Trippler (57.), 1:5 Patrice Thiere (59.).

B-Jugend, Rheinlandliga Platzierungsstaffel

TuS Mosella Schweich – Spfr Eisbachtal II 5:1 (1:0). Die Regionalliga-Reserve der Eisbachtaler verlor beim TuS Mosella Schweich deutlich. Nachdem man in der ersten Halbzeit gut dagegen hielt, wurde Schweich in der zweiten Hälfte konsequent und entschied die Partie zu seinen Gunsten. Am Ende stand ein deutliches Endergenis auf der Anzeigetafel. Tore: 1:0 Atreyu Agbeyegbe (14.), 1:1 Abdullah Hamood (45.), 2:1 Moritz Grünen (47.), 3:1 Emilian Laas (50.), 4:1 Egor Donet (68.), 5:1 Fynn Schneider (77.).

C-Jugend, Rheinlandliga Meisterstaffel

SV Eintracht Trier II – VfL Hamm 1:3 (0:0). „Um die Chancen auf die Vizemeisterschaft zu wahren, mussten wir beim Rheinlandliga-Meister gewinnen. Wir waren hoch motiviert und haben eine tolle Partie gezeigt“, freute sich der VfL-Mannschaftsverantwortliche Christian Seidler. „Zunächst haben wir unsere Chancen nicht genutzt. In der zweiten Halbzeit gewannen wir dann durch einen späten Doppelschlag, sodass wir am letzten Spieltag das Endspiel gegen die Spvgg Trier haben. Dort wird sich dann entscheiden, wer Vizemeister wird und damit einhergehend in die Regionalliga aufsteigt“, so Seidler. Tore: 0:1 Elias Klüser (39.), 1:1 Dylan Servais (58.), 1:2 Yannik Bechthold (64.), 1:3 Elias Klüser (66.).

C-Jugend, Rheinlandliga Platzierungsstaffel

JSG Altenkirchen – SC Bendorf-Sayn 4:3 (3:2). Ein offener Schlagabtausch entwickelte sich zwischen den Altenkirchenern und Bendorf-Sayn. Emil Süß entschied die Partie am Ende zugunsten der JSG. Durch seinen viel umjubelten Siegtreffer spielt die JSG Altenkirchen auch nächstes Jahr in der Rheinlandliga. Auf Bendorfer Seite reichte ein Dreierpack von Tom Elias Schmitt für keine Punkte. Tore: 1:0 Til Nauroth (1.), 2:0 Romeo Huse (5.), 2:1 Tom Elias Schmitt (18.), 3:1 Lenny Müller (29.), 3:2, 3:3 Tom Elias Schmitt (32., 40.), 4:3 Emil Süß (64.).

JFV Wolfstein Ww/Sieg – FC Metternich 3:1 (1:1).„Wir sind gut in die Partie reingekommen und waren in den ersten 20 Minuten gut im Spiel“, so Wolfsteins Trainer Kevin Leicher. „Nach unserem Führungstor waren wir dann nicht mehr so griffig und haben folgerichtig das Gegentor mit dem Halbzeitpfiff kassiert. In der zweiten Halbzeit haben wir es aber dann wieder sehr gut gemacht. Wir waren wieder aggressiver in den Zweikämpfen und haben uns mit zwei Toren belohnt. Das war ein verdienter Sieg und eine tolle Mannschaftsleistung“, freute sich Leicher.Tore: Arian Vece (19.), 1:1 (35.), 2:1 Julian Ermert (38.), 3:1 (44., Eigentor).

D-Jugend, Rheinlandliga

SG 2000 Mülheim-Kärlich – JFV Wolfstein Ww/Sieg 0:2 (0:1). „Mit diesem Erfolg haben wir uns den Klassenverbleib gesichert“, freute sich Wolfsteins Trainer Thomas Pfeiffer nach der Partie. „Nach einem schwächeren Beginn kamen wir immer besser in die Partie. Wir haben allerdings lange die Vorentscheidung verpasst, die uns hinten raus aber noch gelungen ist. Das war ein verdienter Sieg gegen einen guten Gegner“, freute er sich. „Im letzten Heimspiel gegen Bendorf-Sayn wollen wir jetzt noch die 30 Punkte-Marke knacken“, so Pfeiffer. Tore: 0:1 Connor Kohlhaas (20.), 0:2 Jonathan Meyerhof (57.).

SV Eintracht Trier – Spfr Eisbachtal 2:1 (2:1). „Irgendwann erwischt es jeden. Wir sind seit neun Monaten die Mannschaft, die jeder fallen sehen will. Trier hat es gepackt, uns zu schlagen“, erklärte Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt nach der Partie. „Die kurzfristige Spielverlegung war zu unserem Nachteil, da wir sechs fehlende Spieler hatten. Wir haben im Spiel vier Mal Aluminium getroffen und zu viele Chancen ausgelassen“, bilanzierte er. „Dazu kamen fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen. Verdient war das Ergebnis nicht, aber es braucht eben genau so einen Tag, um uns zu schlagen. Auf die Art und Weise, wie wir gespielt haben, bin ich dennoch stolz, da wir zu keinem Zeitpunkt den Kopf verloren und die Brechstange rausgeholt haben“, so Schmidt. Tore: 1:0 Kilian Schuth (10.), 1:1 Hannes Dorn (20.), 2:1 Viktor Lalic (30.+1).