In den Junioren-Rheinlandligen waren die Westerwälder und Altenkirchener Teams von den A- bis zu den D-Junioren im Einsatz. Dabei konnten die Zuschauer in sechs Spielen 31 Tore bestaunen. Allen voran die D-Junioren der Eisbachtaler Sportfreunde sind auf dem besten Weg ungeschlagener Meister zu werden.

A-Jugend, Rheinlandliga

JFV Wolfstein Ww/Sieg – TuS Mosella Schweich 3:3 (1:3). „Das war ein Spiel mit offenem Visier auf beiden Seiten. Es hätte bei besserer Chancenverwertung auf beiden Seiten auch 8:8 ausgehen können“, erklärte Wolfstein-Trainer André Theis nach der Begegnung. „Das war wieder eine typische erste Halbzeit von uns. Wir gehen durch unseren besten Mann an diesem Tag in Führung und geben das Spiel in zehn Minuten aus den Händen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann überlegen und haben schnell ausgeglichen. Am Ende waren wir dem Siegtreffer näher als Schweich, so richtig verdient wäre es aber nicht gewesen“, betonte er. „In den letzten Spielen gehen wir jetzt ohne Druck an die Sache ran, wir wollen guten Fußball bieten. Schlagen können wir jeden in der Klasse“, berichtete Theis. Tore: 1:0 Benjamin Becker (29.), 1:1 Lukas Maldener (37.), 1:2 Miguel Liewer (44.), 1:3 Celvin Diehl (ET 45+2.), 2:3 Benjamin Joachim Niklaus (54.), 3:3 Maximilian Riemer (57.).

B-Jugend, Rheinlandliga Meisterstaffel

JFV Bitburg – SSV Weyerbusch 3:2 (1:2). Der SSV Weyerbusch musste in Bitburg eine bittere Niederlage hinnehmen. Nach zweimaliger Führung gab der SSV das Spiel in der zweiten Halbzeit aus der Hand. Bitburg traf in letzter Minute zum Siegtreffer und freute sich über den knappen 3:2-Heimsieg. Der SSV bleibt weiterhin auf Rang neun der Meisterstaffel in der B-Junioren Rheinlandliga. Tore: 0:1 Jonas Sanftleben (7.), 1:1 Dalil Sari (13.), 1:2 Mory Fofana (31.), 2:2 Mohammad Ghader (45.), 3:2 Leopold Binz (80+2.).

FSV Trier-Tarforst – Spvgg EGC Wirges 2:4 (1:2). „Wir haben drei Punkte mehr, das ist die positive Erkenntnis nach dem Spiel“, erklärte Wirges-Trainer Sascha Münz. „Das Spiel war sehr zerfahren und wir hatten auch aufgrund einiger Ausfälle von Leistungsträgern weniger Spielkontrolle und weniger Torchancen im Vergleich zu den vergangenen Spielen. Auf dem ungewohnten Platzuntergrund hat sich unsere Mannschaft gegen kompakt stehende und zweikampfstarke Trierer eigentlich über das gesamte Spiel schwergetan“, resümierte er. „Wir haben das Spiel aus der Hand gegeben, aber dann unsere überragende Qualität gezeigt und das Spiel wieder zu unseren Gunsten gedreht“, freute sich Münz. Tore: 0:1, 0:2 Kevin Kirillov (14., 18.), 1:2 Omar Taha (19.), 2:2 Arian Nedzipovski (70.), 2:3 Kirillov (72.), 2:4 Sinan Qajani (74.).

B-Jugend, Rheinlandliga Platzierungsstaffel

JFV Rhein-Hunsrück – JFV Oberwesterwald 2015 1:1 (1:1). Der JFV Oberwesterwald konnte seinen ersten Punktgewinn in der laufenden Rheinlandliga-Saison feiern. Beim JFV Rhein-Hunsrück konnten die Oberwesterwälder in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:1-Endstand ausgleichen. Am so gut wie sicheren Abstieg dürfte dies allerdings nichts mehr ändern. Tore: 1:0 Leon Scherer (20.), 1:1 Mikko Jung (40+6.).

C-Jugend, Rheinlandliga Meisterstaffel

VfL Hamm – JFV Schieferland 4:2 (4:1). „Von Anfang an agierten wir mit der nötigen Konzentration. Bereits nach 25 Minuten stand es 4:0 für uns. Einziger Wermutstropfen einer ansonsten sehr überzeugenden ersten Halbzeit war das unnötige Gegentor kurz vor der Pause“, erklärte der VfL-Mannschaftsverantwortliche Christian Seidler nach der Begegnung. „In der zweiten Halbzeit gelang uns trotz guter Möglichkeiten kein weiteres Tor. Der Gegner konnte einen zweiten Treffer erzielen, aber am Ausgang des Spiels änderte dies nichts mehr. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge sind wir mit dem Sieg sehr zufrieden“, freute er sich über die drei Punkte. Tore: 1:0 Daniel Schmitt (ET 7.), 2:0, 3:0 Yannik Bechthold (10., 20.), 4:0 Lucas Becker (24.), 4:1, 4:2 Robin Rieder (35., 49.).

D-Jugend, Rheinlandliga

Spfr Eisbachtal – JFV Wolfstein Ww/Sieg 5:1 (3:1). „Aufgrund der Ferien in Hessen stand uns nur ein kleiner Kader zur Verfügung. Wir schießen trotzdem früh das 1:0 per Traumtor. Danach waren wir nicht mehr so zielgerichtet und waren zu unsauber im letzten Drittel. Wir hatten das Spiel zu jeder Zeit im Griff haben aber nicht unser bestes Spiel gemacht, das Gegentor erzielen wir selbst als ein Pass von der Mittellinie zurück an unserem Torhüter vorbei ins Tor gelangt. Noch zwei Schritte müssen wir gehen, um das erste Ziel erreichen zu können“, betonte Eisbachtal-Trainer Adrian Schmidt mit Blick auf die Meisterschaft.

„Wir haben eine ordentliche Leistung gezeigt. Trotzdem haben wir am Ende verdient gegen einen starken Gegner verloren. In der ersten Halbzeit konnten wir es von den Spielanteilen noch offener gestalten, in der zweiten Halbzeit wurde die Eisbachtaler Überlegenheit deutlich“, erklärte Wolfstein-Trainer Thomas Pfeiffer. Tore: 1:0, 2:0 Hannes Dorn (4., 24.), 3:0 Linus Gabriel Quast (26.), 3:1 Noel Nini (ET 27.), 4:1 Quast (39.), 5:1 Josip Kovac (56.).