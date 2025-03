In den Junioren-Rheinlandligen waren die Teams aus dem Kreis Westerwald und dem Kreis Altenkirchen von der A- bis zur D-Jugend im Einsatz. Einzig die Eisbachtaler B- und D-Junioren konnten Siege einfahren. Insgesamt gab es in sieben Partien mit 34 Toren, eine Menge zu bestaunen. Die Westerwälder A-Junioren mussten deutliche Pleiten hinnehmen. Die Reserve der Eisbachtaler B-Junioren überzeugte vor allem in Halbzeit zwei. Die C-Junioren des VfL Hamm ließen Federn, die D-Junioren der Eisbachtaler setzten sich an der Tabellenspitze ab.

A-Jugend, Rheinlandliga

SG 99 Andernach – JFV Wolfstein Ww/Sieg 5:2 (3:0). „Die erste Halbzeit ist schnell erzählt. Wir haben viel zu einfache Gegentore bekommen. Wir arbeiten aktuell nicht so gut gegen den Ball und haben in unserem letzten Drittel oftmals in engen Zweikämpfen das Nachsehen. So kommt der Gegner oftmals zu leichten Toren. Andernach hat vorne schon eine gute Qualität, aber diese sollte unserer Defensive in Normalform nicht vor so Probleme stellen“, berichtete Wolfsteins Trainer André Theis. Nach dem 0:3-Pausenrückstand aus Sicht der Wolfsteiner ließen die Gäste in der zweiten Hälfte aufhorchen. „Die Moral der Mannschaft stimmt, wir sind nach der Halbzeit noch auf 2:3 rangekommen und waren dem Ausgleich nahe. Zum Schluss sind wir volles Risiko gegangen, da fallen die Tore zum 2:4 und 2:5 nicht mehr so ins Gewicht“, betonte Theis. Tore: Adam Lemghar (8.), 2:0 Aaron Luis de Abreu (34.), 3:0 Linus Wingenbach (35.), 3:1, 3:2 Leonard Ries (63., 72.), 4:2, 5:2 Wingenbach (87., 90.).

JFV Rhein-Hunsrück – JSG Kannenbäcker Höhr-Grenzhausen 6:0 (3:0). „Die Niederlage geht auch in der Höhe absolut in Ordnung. Mit unserem stark ersatzgeschwächten Kader hat uns Rhein-Hunsrück keine Chance gelassen“, musste Höhr-Grenzhausens Trainer Jürgen Mutschall anerkennen. „Bei uns stimmt aktuell die Einstellung nicht, daher läuft es gerade überhaupt nicht gut bei uns. Wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel schauen und gucken, dass wir wieder bessere Leistungen abrufen“, betonte er. Tore: 1:0 Damian Grätz (21.), 2:0 Benno Kleid (32.), 3:0 Ahmad Taha (45+1), 4:0 Kleid (53.), 5:0 Grätz (58.), 6:0 Kleid (81.).

B-Jugend, Rheinlandliga, Platzierungsstaffel

JFV Oberwesterwald 2015 – Spfr Eisbachtal II 1:5 (1:1). „Durch einen Fehler eines Abwehrspielers gerieten wir schon früh in Rückstand und hatten anschließend Probleme, ins Spiel zu finden. Klar war, dass der Tabellenletzte nicht unterschätzt werden sollte, was in der ersten Halbzeit nicht wirklich gelang“, blickte Eisbachtals Trainer Gary Allmann auf die erste Halbzeit zurück. Der Anschlusstreffer gelang den Sportfreunden noch vor der Pause. In Halbzeit zwei wurden die „Eisbären“ ihrer Favoritenrolle gerecht, sodass das Spiel am Ende recht deutlich zugunsten der Gäste ausging. „Wir müssen weiter punkten, um sicher in der Liga zu bleiben“, betonte Allmann. Tore: 1:0 Phineas Ehl (4.), 1:1 Abdullah Hamood (25.), 1:2, 1:3 Amadeus Freund (48., 53.), 1:4 Perikles Stamos (60., Eigentor), 1:5 Amadeus Freund (69.).

C-Jugend, Rheinlandliga, Meisterstaffel

JFV Bitburg – VfL Hamm 4:3 (1:1). „Jede Serie geht irgendwann zu Ende, so mussten wir am vergangenen Wochenende die erste Pflichtspielniederlage der Saison hinnehmen“, blickte der Mannschaftsverantwortliche des VfL Hamm, Christian Seidler, zurück. „In der Anfangsphase waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Wir hatten mehr Ballbesitz, konnten aber aufgrund der guten Abwehrarbeit des Gegners keine klaren Torchancen herausspielen. Wie schon in den beiden Spielen zuvor konnten wir auch diesmal nicht verhindern in Rückstand zu geraten“, erklärte er. „Danach konnten wir das Spiel drehen und uns eine eigentlich komfortable Führung erspielen. Die Bitburger Standardstärke hat uns aber den Zahn gezogen, da sie nach drei ruhenden Bällen drei Treffer erzielten und so das Spiel wieder in ihre Richtung drehten. Am Ende des Tages wäre ein Unentschieden sicherlich gerecht gewesen, die Bitburger haben sich durch ihre starke Leistung aber die drei Punkte verdient“, erklärte Seidler. Tore: 1:0 Jannis Jutz (14.), 1:1, 1:2 Felix Loyek (27., 39.), 1:3 Lucas Becker (45.), 2:3 Tim Brodel (46.), 3:3 Damian Douglas Cochran (55.), 4:3 Denaro Bailey (65.).

C-Jugend, Rheinlandliga, Platzierungsstaffel

JSG Altenkirchen – FC Metternich 2:3 (1:2). Die JSG Altenkirchen verlor denkbar knapp ihr Heimspiel gegen den FC Metternich. Nachdem die JSG durch einen Blitzstart früh in Führung ging, schlug Metternich mit zwei Toren in zwei Minuten zurück. Nach der Pause erhöhte der FC auf 3:1, die Altenkirchener kamen in der Schlussphase zwar nochmal ran, konnten den Ausgleichstreffer aber nicht mehr erzielen. Tore: 1:0 Romeo Huse (3.), 1:1 (18.), 1:2 (19.), 1:3 (65.), 2:3 Renat Zagoret (70.).

D-Jugend, Rheinlandliga

FC Metternich – Spfr Eisbachtal 0:2 (0:1). „Nach dem wilden Pokalspiel in Oberbieber war die Marschroute für die Jungs klar. Wir wollten defensiv wieder geordneter stehen und sauberer aufzubauen. Das ist uns schon sehr gut gelungen“, freute sich Eisbachtal-Trainer Adrian Schmidt nach dem Auswärtserfolg in Metternich. „Natürlich sind wir auch in jede Halbzeit mit einem schnellen Tor gestartet, was dem Spielverlauf natürlich immer guttut. Leider waren wir aber technisch im letzten Drittel oft zu unsauber und nicht ganz zielgerichtet genug, um das Spiel noch klarer zu gestalten“, betonte er. „Jetzt heißt es eine gute Trainingswoche hinzulegen und uns gut auf das wichtige und richtungsweisende Heimspiel gegen TuS Koblenz einzustimmen, um eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft zu setzen“, blickte Schmidt zuversichtlich voraus. Tore: 0:1 Hannes Dorn (4.), 0:2 Rayan Loukii (32.).

JFV Wolfstein Ww/Sieg – Ahrweiler BC 0:2 (0:1). „Das war eine verdiente Niederlage für unsere Jungs, die aufgrund einer Grippewelle stark ersatzgeschwächt ins Spiel gingen. Trotzdem ist das keine Ausrede für die durchwachsene Leistung. Der Gegner hat absolut verdient gewonnen“, fasste sich Wolfsteins Trainer Thomas Pfeiffer nach der Partie kurz. Ahrweiler erzielte die Tore jeweils in der Mitte der beiden Halbzeiten, offensiv wurde Wolfstein nur selten gefährlich. Tore: 0:1 (20.), 0:2 (60.).