Jubel in Nentershausen: Die ungeschlagene D-Jugend der Eisbachtaler Sportfreunde hat sich frühzeitig die Meisterschaft in der Rheinlandliga gesichert. Gegen den SSV Heimbach-Weis gab’s den 21. Sieg im 23. Spiel.

In den Jugend-Rheinlandligen sticht die D-Jugend der Eisbachtaler Sportfreunde heraus. Das Team von Adrian Schmidt ist nicht nur ungeschlagen, sondern nach dem 23. von insgesamt 26 Spieltagen bereits Meister.

A-Jugend, Rheinlandliga

JSG Kannenbäcker Höhr-Grenzhausen – JSG Trier-Süd 4:5 (3:2). „Wir belohnen uns einfach nicht“, musste Kannenbäcker-Trainer Jürgen Mutschall nach der Begegnung feststellen. „Wir haben das Spiel gemacht und zur Halbzeit 3:2 geführt. In der 60. Minute haben wir einfach aufgehört, Fußball zu spielen, und sind in Rückstand geraten. Dann machen wir per Freistoß das 4:4 – und in der letzten Aktion bekommen wir durch einen Torwartfehler das entscheidende 4:5“, war Mutschall nach der Partie enttäuscht. Tore: 1:0 Johannes Kiehl (8.), 1:1 Arian Zylfijaj (12.), 2:1 Patrice Thiere (13.), 3:1 Lennart Reimers (23.), 3:2 Tom Brand (42.), 3:3, 3:4 Henry Jelen (70., 77.), 4:4 Anil Tasli (88.), 4:5 Mats Dahlmann (90.+1).

FSV Trier-Tarforst – JFV Wolfstein Ww/Sieg 5:3 (2:0). Die Wolfsteiner A-Junioren waren bereits vergangenen Dienstag im Einsatz und konnten da mit 4:3 gegen Vulkaneifel gewinnen. Nach der Partie sprach Trainer André Theis von der besten Saisonleistung seiner Mannschaft. „Wenn wir die gesamte Spielzeit so gespielt hätten, wären wir mit Sicherheit unter den ersten drei. Insgesamt hat sich die Mannschaft während der Saison sehr gut entwickelt, sodass ich ruhigen Gewissens zur neuen Saison eine Pause einlegen kann“, erklärte Theis seinen kommenden Abschied. Im zweiten Spiel der Woche konnte der Trainer dann wieder alte Muster seiner Mannschaft erkennen. „Wir kommen gut ins Spiel, vergeben Chancen und geraten dann in Rückstand. Trier war einfach konsequenter vor dem Tor. Dann kommen wir wieder gut zurück und gehen durch einen Doppelschlag in Rückstand. Dass wir uns aber nie aufgegeben haben, spricht für die Moral der Mannschaft“, erklärte Theis. „Wir wollen aber nicht jammern. Wichtig ist mir die Art und Weise, wie wir die letzten fünf Spiele der Saison bestreiten werden. Wir wollen Offensivfußball zeigen und unseren Prinzipien treu bleiben“, erklärt der Trainer das Ziel für den Rest der Saison. Tore: 1:0 Linus Merling (38.), 2:0 Leon Weinmeister (44.), 2:1 Benjamin Joachim Niklaus (55.), 2:2 Emilian Hees (57.), 3:2, 4:2 Thomas Rotundu (65., 71.), 4:3 Leonard Ries (75.), 5:3 Leon Wegner (79.).

i Der aus dem Amt scheidende Trainer der Wolfsteiner A-Junioren: André Theis will mit seinem Team in den letzten Spielen der Saison Offensivfußball zeigen und seinen Prinzipien treu bleiben. Theis/JFV Wolfstein

B-Jugend, Rheinlandliga Meisterstaffel

JFV Wittlicher Tal – JSG Weyerbusch 3:3 (2:0). Die JSG Weyerbusch konnte im Auswärtspiel beim JFV Wittlicher Tal einen Last-Minute-Punkt ergattern. Nachdem die Weyerbuscher zur Pause mit 0:2 hinten lagen, drehten sie in der zweiten Halbzeit auf und glichen mit einem Doppelschlag nach der Pause aus. Dennoch ging Wittlich wieder in Führung. So dauerte es bis zur 79. Minute, ehe Weyerbusch zum 3:3-Endstand traf. Tore: 1:0 Sebastian Krag (3.), 2:0 Robert Soljanikow (10.), 2:1 Mory Fofana (49.), 2:2 Alexander Olejnikov (53.), 3:2 Krag (62.), 3:3 Olejnikov (79.).

SV Eintracht Trier II – Spvgg EGC Wirges 1:1 (0:1).„Das Unentschieden in Trier haben wir uns verdient“, betonte EGC-Trainer Sascha Münz nach der Begegnung. „In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel bestimmt und uns einige hochkarätige Chancen herausgespielt. Mit ein bisschen mehr Glück im Abschluss hätten wir auch höher zur Halbzeit führen können. In der zweiten Halbzeit hat Trier dann deutlich gedrückt, kam aber erst durch einen individuellen Fehler von uns zum Ausgleich“, erklärte er. „Mit dem Unentschieden können wir sehr gut leben. Wir wollen weiter versuchen, den Aufstieg zu schaffen“, freute sich Münz.Tore: 0:1 Conner Dahlem (6.), 1:1 Kilian Guezodje (68.).

B-Jugend, Rheinlandliga Platzierungsstaffel

JFV Oberwesterwald – TuS Mosella Schweich 1:4 (0:4).„Wir sind zu Beginn überhaupt nicht in die Partie gekommen. Die längere wetterbedingte Spielunterbrechung hat daran auch nichts geändert“, erklärte der erste Vorsitzende der Oberwesterwälder, Andreas Kempf. „Der Pausenrückstand ging auch in der Höhe in Ordnung. In der zweiten Hälfte haben wir Schweich dann ordentlich Paroli geboten und haben uns den Ehrentreffer erarbeitet. Wenn wir es schaffen, beide Halbzeiten so stark zu spielen wie die zweite, können wir auch mit den besseren Teams mithalten“, betonte Kempf. Tore: 0:1 Emilian Laas (8.), 0:2 Julian Esch (19.), 0:3 Lauri Ziehl (25.), 0:4 Emilian Laas (32.), 1:4 Phineas Ehl (76.).

Spfr Eisbachtal II – JSG Mittelrhein 2:2 (1:0). Die Reserve der Eisbachtaler Sportfreunde kam im Heimspiel gegen die JSG Mittelrhein nicht über ein Unentschieden hinaus. Nach einer unspektakulären ersten Halbzeit konnten die Eisbachtaler mit einer 1:0-Führung in die Kabinen gehen. Die zweite Halbzeit startete furios. Mittelrhein glich aus, Amadeus Freund hatte aber die direkte Antwort und brachte Eisbachtal wieder in Front. Lange sah es nach einem Heimsieg aus, doch kurz vor Schluss glich Mittelrhein erneut zum 2:2-Endstand aus. Tore: 1:0 Ilir Krasniqi (38.), 1:1 Jason Irle (53.), 2:1 Amadeus Freund (58.), 2:2 Murat Arda Uslu (77.).

C-Jugend, Rheinlandliga Meisterstaffel

VfL Hamm – JFV Bitburg 6:0 (2:0).Der VfL Hamm war gleich zwei Mal in der Woche im Einsatz. Bei der Spvgg 1958 Trier setzte es Mitte der Woche eine 0:3-Niederlage. „Bei diesem wichtigen Spiel haben wir einen ziemlich gebrauchten Tag erwischt“, musste der VfL-Mannschaftsverantwortliche Christian Seidler nach der Partie anerkennen. „Trier hat von Anfang an die Partie gemacht und uns hinten rein gedrückt. In der zweiten Halbzeit gingen uns auch wegen der langen Anreise die Körner aus. Trier hat das Spiel auch in der Höhe verdient gewonnen“, erklärte er. Besser machte es der VfL beim Heimspiel am Wochenende. Da die „Hämmscher“ das Hinspiel verloren hatten, starteten sie hochmotiviert in die Partie. „Wir hatten noch eine Rechnung offen“, berichtete Seidler. „Wir haben uns eine Torchance nach der anderen rausgespielt. Das Einzige, was man kritisieren könnte, ist unsere Chancenverwertung“, freute er sich über den deutlichen Sieg seiner Mannschaft. Tore: 1:0 Boris Rashoyan (8.), 2:0 Yannik Bechthold (28.), 3:0 Rashoyan (37.), 4:0 Elias Klüser (55.), 5:0, 6:0 Bechthold (60., 70.).

D-Jugend, Rheinlandliga

Spfr Eisbachtal – SSV Heimbach-Weis 4:0 (3:0). „Wir haben den ersten Matchball zur Meisterschaft direkt verwandelt und sind Meister“, freute sich Eisbachtal-Trainer Adrian Schmidt nach der Begegnung. „Respekt vor diesen Jungs, die jede Woche den Übertrag vom Training perfekt ins Spiel umsetzen. Wir spielen eine konstant gute Saison und wollen in den letzten drei Spielen ungeschlagen bleiben. Die Meisterschaft ist absolut verdient. Heimbach-Weis war ein echt guter Gegner an diesem Tag. Sie hatten auch viele Chancen“, erklärte Schmidt. Tore: 1:0 Linus Gabriel Quast (19.), 2:0 Vincent Schlag (30.+1), 3:0 Hannes Dorn (30.+2), 4:0 Lenn Lasse Schuhmacher (35.).

Spvgg 1958 Trier – JFV Wolfstein Ww/Sieg 3:1 (2:1). „Die individuelle Klasse hat den Unterschied gemacht“, musste Wolfstein-Trainer Thomas Pfeiffer neidlos anerkennen. „Wir haben eine ordentliche Leistung gezeigt, Trier wurde aber durch starke Einzelaktionen immer wieder gefährlich. Daher haben sie verdient gewonnen. Dennoch hatten wir gute Chancen, haben diese allerdings nicht genutzt“, erklärte Pfeiffer. Tore: 1:0 Thierry Breton (14.), 2:0 Jasper Mergens (25.), 2:1 Noah Gabriel Neeb (30.), 3:1 Ayodeji Justin Akinyemi (59.).