In der C-Jugend-Rheinlandliga knackten die Eisbachtaler Sportfreunde mit einem 8:1-Sieg gegen Schieferland die 100-Tore-Marke. Auf den anderen Plätzen erlebten die Teams aus den Westerwälder Kreisen Wied und Sieg Höhen und Tiefen.
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Mit großen Schritten eilt der JFV Wolfstein dem Aufstieg in die A-Jugend-Regionalliga entgegen. Auch die Eisbachtaler C-.Jugend-Fußballer wurden in der Rheinlandliga ihrer Favoritenrolle gerecht und knackten eine ganz besondere Marke.A-Jugend, RheinlandligaJFV Wolfstein Ww/Sieg – JFV Wittlicher Tal 6:0 (2:0).