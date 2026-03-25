Auf und Ab in Rheinlandliga Eisbachtaler C-Jugend knackt die 100-Tore-Marke Stefan Nink

Marco Rosbach 25.03.2026, 08:08 Uhr

i Trainer Adrian Schmidt (links) und sein Assistent Gabriele Carrozzo bestaunten bereits das 100. Tor ihrer Eisbachtaler C-Jugend, die in der Rheinlandliga unverändert mit drei Punkten Vorsprung auf den FC Metternich an der Spitze steht. Andreas Hergenhahn

In der C-Jugend-Rheinlandliga knackten die Eisbachtaler Sportfreunde mit einem 8:1-Sieg gegen Schieferland die 100-Tore-Marke. Auf den anderen Plätzen erlebten die Teams aus den Westerwälder Kreisen Wied und Sieg Höhen und Tiefen.

Mit großen Schritten eilt der JFV Wolfstein dem Aufstieg in die A-Jugend-Regionalliga entgegen. Auch die Eisbachtaler C-.Jugend-Fußballer wurden in der Rheinlandliga ihrer Favoritenrolle gerecht und knackten eine ganz besondere Marke.A-Jugend, RheinlandligaJFV Wolfstein Ww/Sieg – JFV Wittlicher Tal 6:0 (2:0).







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