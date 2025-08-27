Die Jugendfußball-Rheinlandliga ist vergangenes Wochenende gestartet. Mit dabei waren wieder etliche Teams aus den Kreisen Altenkirchen und Westerwald. Neben hohen Kantersiegen gab es auch deutliche Niederlagen.

Die Jugendfußball-Rheinlandliga startete vergangenes Wochenende mit dem ersten Spieltag. Eisbachtals B-Junioren überzeugten furios mit einem Kantersieg, auch die JSG Altenkirchen kam bei den A- und B-Junioren direkt auf Betriebstemperatur. Die C-Junioren des JFV Wolfstein und der Spvgg EGC Wirges fuhren ebenfalls hohe Siege ein.

A-Jugend, Rheinlandliga

SV Trier-Irsch – JFV Wolfstein Ww/Sieg 1:2 (1:2). Zum Saisonstart können wir einen glücklichen Sieg verbuchen“, erklärte Wolfsteins Trainer Matthias Liedtke nach der Begegnung. „In einem offenen Schlagabtausch ging es hin und her, die frühe Führung hat uns nur wenig Sicherheit gegeben. Hinten standen wir stabil, vorne sind wir oft fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen. Normal rächt sich das, aber Trier konnte den Elfmeter in der Nachspielzeit nicht verwandeln“, sah er die Partie. . Tore: 0:1 Felix Hellinghausen (3.), 0:2 Ardian Pajaziti (11.), 1:2 Louis Meyer (21.).

JFV Wittlicher Tal – JSG Neitersen 1:3 (1:0). Die A-Junioren der JSG Neitersen sind erfolgreich in die neue Saison gestartet. Nach einer schwachen ersten Hälfte drehte der Aufsteiger auf und entschied das Spiel zu seinen Gunsten. „Wir haben Moral bewiesen und eindrucksvoll gezeigt, dass wir in der neuen Liga bestehen können“, freute sich Co-Trainer Timo Schneider. Tore: 1:0 (34.), 1:1 Mika Nauroth (49.), 1:2 Finn Johann Schneider (71.), 1:3 Luca Breitenbach (90.+3).

B-Jugend, Rheinlandliga

JFV Wittlicher Tal – JSG Neuwied 4:0 (1:0). Die JSG Neuwied verlor deutlich beim JFV Wittlicher Tal. In der ersten Hälfte hielten die Neuwieder noch gut dagegen, hinten raus fehlten aber die Körner, um das Spiel noch mal spannend zu machen. In der Schlussphase zeigte sich der JFV eiskalt. Tore: 1:0 Samuel Neises (10.), 2:0 Bartosz Grygiel (64.), 3:0 Samuel Neises (72.), 4:0 Angel Asenov Deliadamov (80.).

JSG Altenkirchen – JFV Bitburg 3:0 (1:0). Am ersten Spieltag feierte die JSG Altenkirchen einen souveränen Heimsieg. Die JSG ließ dem Gegner über die gesamte Spielzeit kaum Möglichkeiten, sodass Bitburg nur zwei Mal aufs Tor schoss. Slavko Bonomo glänzte mit seinen beiden Treffern aus dem Mittelfeld heraus, Alexander Olejnikov traf per Direktabnahme. Tore: 1:0, 2:0 Slavko Bonomo (10., 44.), 3:0 Alexander Olejnikov (48.).

Spfr Eisbachtal – JFV Hunsrückhöhe Morbach 9:0 (4:0). Ein erstes Statement setzten die B-Junioren der Eisbachtaler Sportfreunde am ersten Spieltag. Neun Tore schoss das Team von Trainer Marko Brehm-McBean. Morbach war über die gesamte Spielzeit chancenlos und konnte nur selten für Entlastung sorgen. Tore: 1:0 (8.), 2:0 (11.), 3:0 (18.), 4:0 (27.), 5:0 (46.), 6:0 (52.), 7:0 (63.), 8:0 (70.), 9:0 (72.).

C-Jugend, Rheinlandliga

JFV Wolfstein Ww/Sieg – JSG Hunsrück-Mittelrhein/Emmelshausen-Karbach 5:0 (1:0). „Anfangs war es ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten“, sah Wolfsteins Trainer Maurice Langenbach die Anfangsphase. „Wir haben in einem guten Moment das 1:0 geschossen und konnten uns danach steigern. Durch unser Spiel haben wir noch weitere Treffer erzielt und einen verdienten Sieg eingefahren“, freute er sich. Tore: 1:0 Zaid Batha (22.), 2:0 Julian Ermert (56.), 3:0 Zaid Batha (62.), 4:0, 5:0 Julian Ermert (70., 70.+1).

JFV Bitburg – Spvgg EGC Wirges 2:7 (0:4). „Wir wussten gar nicht so genau, wo wir stehen vor der Saison. Wir haben aber richtig gut ins Spiel gefunden und haben zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht“, freute sich der Wirgeser Trainer Markus Teschner. „Der Gegner war definitiv besser, als das Ergebnis vermuten lässt. Wir waren einfach abgezockter an diesem Tag“, sah er den Sieg seiner Mannschaft. Tore: 0:1 Tudor Sebastian Tocu (14.), 0:2 Leano Kurz (15.), 0:3 Jonas Wirth (31.), 0:4 Leano Kurz (35.), 1:4 Lukas Ewen (45.), 1:5 Lasse Schreiber (52.), 1:6 Leano Kurz (54.), 2:6 Lukas Ewen (62.), 2:7 Jonas Wirth (70.+1).

Spfr Eisbachtal – FC Metternich 2:5 (2:3). „Wir sind perfekt mit einem schnellen Angriff ins Spiel gestartet. Dann sind uns vier Standards des Gegners um die Ohren geflogen, die wir nicht verteidigt bekommen haben“, erklärte Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt. „Durch Krankheiten und Verletzungen haben uns ein bisschen die frischen Füße gefehlt. Mit dem Ball sahen wir deutlich besser aus als der Gegner, gegen den Ball haben wir noch Arbeit vor uns. Das war nicht der Start, den wir uns gewünscht haben, aber am Mittwoch haben wir im Derby gegen Wirges direkt die Chance, die ersten Punkte zu holen“, so Schmidt. Tore: 1:0 (3.), 1:1 (7.), 1:2 (18.), 1:3 (23.), 2:3 (35.+1), 2:4 (40.), 2:5 (70.).

TuS Koblenz II – VfL Hamm 3:1 (0:0). Die TuS Koblenz war über weite Strecken der Partie die überlegene Mannschaft, der VfL aus Hamm fand gegen Ende des Spiels immer besser rein. Der Sieg für die Koblenzer geht über das Spiel gesehen völlig in Ordnung. Tore: 1:0, 2:0 Matteo Lanser (47., 53.), 3:0 Faris Mohamed (54.), 3:1 Maximilian Oberländer (67.).

D-Jugend, Rheinlandliga

Spvgg EGC Wirges – Spfr Eisbachtal 1:0 (1:0). „Wirges hat uns in der ersten Hälfte körperlich den Schneid abgekauft. In der zweiten Hälfte haben wir es geschafft dagegenzuhalten, konnten aber keine wirkliche Torchance rausholen“, sah Eisbachtals Trainer Florian Neumeier die Begegnung. Tore: 1:0 Kerem Özdemir (26.).﻿

VfL Oberbieber – FC Metternich 2:2 (1:1). „ Das war das erste Spiel der Saison, dementsprechend groß war die Nervosität. Wir fanden schwer ins Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir uns geordneter präsentiert. Alles in allem geht das Unentschieden in Ordnung. Mit Blick auf unsere Entwicklung und die erste Rheinlandliga-Erfahrung können wir zufrieden sein“, erklärte der Oberbieberer Trainer Peter Rempfer. Tore: 0:1 (5.), 1:1 (30.), 2:1 (38.), 2:2 (53.).﻿

JFV Wolfstein Ww/Sieg – Spvgg Trier 0:1 (0:0). „Es war ein Spiel mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten, was letztendlich durch gute Abwehrleistungen lange 0:0 stand. Das Gegentor fiel durch einen unglücklich abgefälschten Freistoß kurz vor Schluss“, erklärte Wolfsteins Co-Trainer Oliver Skerka nach der bitteren 0:1-Niederlage. Tor: 0:1 David Awender (59.).