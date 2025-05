Während die einen den sicheren Klassenverbleib klarmachen wollen, haben andere Endspiele vor sich. Die Regionalliga-Saison neigt sich dem Ende entgegen. Bei den C-Junioren steht ein Derby an, bei den A-Junioren müssen beide Westerwälder Teams lange Fahrten auf sich nehmen – und bei den B-Junioren spitzt sich die Lage im Abstiegskampf für Eisbachtal und Wolfstein zu.

A-Jugend, Regionalliga

VfR Wormatia Worms – Spvgg EGC Wirges (So. 13 Uhr). „In Worms erwartet uns ein Spiel gegen eines der besten Teams der Liga. Gerade in der Rückrunde sind sie extrem stark“, betont EGC-Trainer Yannick Schmidt vor der Begegnung. Das Hinspiel war ein reines Torspektakel. Nachdem Wirges bereits mit 6:1 führte, kam Worms noch mal auf ein 6:5 ran. „Das war schon kurios“, erinnert sich Schmidt. „Ich hoffe, dass wir in Worms einen vollen Kader haben, denn nur dann können wir dort gewinnen. Ich bin guter Dinge“, blickt er voraus.

JFG Schaumberg-Prims – Spfr Eisbachtal (So. 13 Uhr). „Wir müssen in Schaumberg eine Leistungssteigerung hinlegen und dieses Spiel gewinnen, damit die Situation nicht noch dramatischer wird“, betont Eisbachtal-Trainer Thomas Remark. „Die Mannschaft weiß das und ist bereit, alles zu geben. Alle Spieler, die nach der Saison in den Seniorenbereich gehen, wollen sich mit dem Regionalligaverbleib verabschieden – und ich natürlich auch“, so Remark.

B-Jugend, Regionalliga

Spfr Eisbachtal – FC Rot-Weiß Koblenz (So. 13 Uhr). „Das war das erwartete Kampfspiel“, erklärt Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt nach dem 0:0 im Nachholspiel gegen den JFV Wolfstein. „Beide Mannschaften hatten Chancen, wir die etwas Besseren. Daher tut der eine Punkt ein bisschen weh, lässt uns aber zuversichtlich auf die verbleibenden Spiele schauen“, betont er. „Am Sonntag müssen wir im nächsten Endspiel um den Klassenverbleib alles raushauen. Wir brauchen das Spielglück und wollen gewinnen. Ansonsten sind wir abgestiegen“, so Schmidt.

JFV Wolfstein Ww/Sieg – Wormatia Worms (So. 13 Uhr). Schmidts Gegenüber Matthias Liedtke sah die Nachholbegegnung als „Spiel der Torhüter“. „Beide Keeper waren richtig gut und haben die Mannschaften mit ihren Paraden im Spiel gehalten. Wir müssen jetzt vor dem Spiel gegen Worms noch mal alle Kräfte mobilisieren, um mit einem Sieg den Klassenverbleib klarzumachen. Wir wollen definitiv in der Liga bleiben“, erklärt Liedtke.

C-Jugend, Regionalliga

Spvgg EGC Wirges – Spfr Eisbachtal (Sa. 15.15 Uhr). Das Spiel Vorletzter gegen Letzter steht in der C-Junioren-Regionalliga an. „Wir sind bereit für das Derby. Das wird ein Spiel mit vielen Emotionen“, erklärt EGC-Trainer Danijel Simakovic. „Die Mentalität und die Frage, welche Mannschaft weniger individuelle Fehler macht, werden die Partie entscheiden. Wir freuen uns auf die Partie vor vielen Zuschauern“, so Simakovic. Auch die Eisbachtaler um Trainer Leutrim Hoti dürften alles ins Spiel werfen. Auch wenn es um nichts mehr geht, wollen beide Teams das Derby gewinnen.