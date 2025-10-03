Wirges will in Homburg punkten Eisbachtaler A-Junioren wollen Schwung mitnehmen 03.10.2025, 14:42 Uhr

i Voller Kampf um drei Punkte: Diesen wollen die Eisbachtaler A-Junioren (in Rot-Weiß) und die Wirgeser (in Blau) auch am Wochenende liefern. Andreas Hergenhahn

Nach dem Derby in der A-Junioren-Regionalliga zwischen der Spvgg EGC Wirges und den Sportfreunden Eisbachtal wollen beide Teams drei Punkte einfahren. Die einen gehen mit Schwung in die Partie, die anderen sind auf Wiedergutmachung aus.

In der Junioren-Regionalliga wollen die Eisbachtaler A-Junioren den Schwung aus dem Derbysieg mitnehmen und auch gegen Schaumberg-Prims drei Punkte holen. Die Wirgeser A-Junioren hingegen sind in Homburg auf Wiedergutmachung aus und wollen die Niederlage gegen den Lokalrivalen vergessen machen.







