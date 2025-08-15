Die Junioren-Regionalliga geht am Wochenende in den ersten Spieltag. Mit dabei sind die A-Junioren der Sportfreunde Eisbachtal und der Spvgg EGC Wirges. Bei den B-Junioren sind die Wirgeser ebenfalls dabei, zudem noch der JFV Wolfstein.

Am Wochenende startet die Fußball-Regionalliga in den Jugendbereichen in die neue Saison. Vier Teams aus den Kreisen Westerwald und Altenkirchen gehen diese Saison an den Start. Bei den A-Junioren startet Eisbachtal mit einem Heimspiel gegen den SV Gonsenheim, die Wirgeser empfangen den SV Viktoria Herxheim. Die B-Junioren der EGC fahren in die Landeshauptstadt, der JFV Wolfstein empfängt den FC Speyer.

A-Jugend, Regionalliga

Spfr Eisbachtal – SV Gonsenheim (Sonntag, 13 Uhr). Die Eisbachtaler A-Junioren empfangen zum Auftakt den SV Gonsenheim. „Uns erwartet ein intensives Spiel gegen einen robusten Gegner, der viel Tempo mitbringt“, erklärt der Eisbachtaler Neu-Trainer Hussen Harmouch im Vorfeld der Begegnung. In der letzten Saison konnten die Sportfreunde in der Schlussphase der Saison den Klassenverbleib klar machen. Gegen Gonsenheim will das Team auf den Punkt da sein. „Wir wollen von Beginn an mutig nach vorne spielen und konzentriert auftreten. Als neuer Trainer kenne ich die Jungs erst seit ein paar Wochen, die Prozesse, die ich erwarte, laufen aber schon gut. Dennoch brauchen sie noch Zeit“, betont der in Diez lebende Harmouch, der einst auch die Eisbachtaler Talentschmiede durchlief. „Unser Ziel ist es, uns Schritt für Schritt weiterzuentwickeln und konstant zu punkten. Wir wollen gemeinsam als Team Erfolge feiern“, blickt er zuversichtlich nach einer guten Vorbereitung voraus.

Spvgg EGC Wirges – SV Viktoria Herxheim (Sonntag, 15 Uhr). Die A-Junioren der EGC Wirges spielten letzte Saison lange oben mit und festigten ihren Platz in der Spitzengruppe. „Die Vorbereitung lief sehr gut, die Jungs haben taktisch schon viele Sachen umgesetzt. Das ist vom ganzen Kader sehr positiv zu bewerten“, freut sich Neu-Trainer Thomas Esch. „Eine Zielvorgabe zu geben ist aktuell sehr schwer, da man im Jugendbereich nie weiß, wie stark die Jahrgänge sind. Wir sind auf jeden Fall sehr gut aufgestellt“, gibt sich Esch zuversichtlich. Der kommende Gegner aus Herxheim beendete die Vorsaison auf Rang zwei. „Wir gehen natürlich am Sonntag in das Spiel mit dem Ziel es zu gewinnen. Wir haben eine gute Mannschaft und spielen zu Hause. Wir haben in der Vorbereitung gute Ergebnisse – auch gegen Rheinlandligisten – erzielt“, betont er.

B-Jugend, Regionalliga

TSV Schott Mainz – Spvgg EGC Wirges (Samstag, 16.30 Uhr). Die B-Junioren der EGC Wirges starten mit einem schweren Auswärtsspiel beim TSV Schott Mainz in die neue Saison. „Auf Grundlage der bisherigen Vorbereitung erwartet uns sicherlich eine schwierige Saison. Leider waren wir mit Neuzugängen nicht ganz so erfolgreich, wie wir uns das gewünscht haben“, erklärt Trainer Sascha Münz. „Aufgrund von Urlauben konnten wir noch kein Testspiel mit der vorgesehenen Startelf bestreiten“, fährt er fort. „Unser Hauptziel ist natürlich der Klassenverbleib mit einem möglichst frühzeitig gesicherten Mittelfeldplatz. Unser Auftaktprogramm hat es in sich, am Samstag erwarte ich einen spielstarken Gegner, der weit oben anzusiedeln ist. Wir wollen über eine kompakte Mannschaftsleistung mit einer guten Defensive den ein oder anderen Punkt mitnehmen“, spricht Münz das Ziel für Samstag und die kommende Saison aus.

JFV Wolfstein Ww/Sieg – FC Speyer (Samstag, 16.30 Uhr). „Obwohl die Vorbereitung in die Ferien gefallen ist, hatten wir eine große Trainingsbeteiligung, konnten alle unsere Testspiele bestreiten und sind von größeren Verletzungen verschont geblieben“, freut sich Wolfstein-Trainer Dominik Neitzert. „Es wird auch diese Saison darum gehen, in der Liga zu bleiben. Wir freuen uns als Team riesig auf die Chance Regionalliga, die bei uns in der Region nicht selbstverständlich ist. Das ist eine besondere Liga“, betont er. Das Auftaktspiel gegen Speyer findet im Rahmen des Sommerfestes auf dem Rasenplatz in Friedewald statt. „Wir haben in der Vorbereitung gut zusammengefunden. Diesen Teamgeist und die Bereitschaft noch mehr zu machen, wird die Basis über die Saison. Wir freuen uns auf den Auftakt gegen Speyer“, blickt Neitzert zuversichtlich voraus.