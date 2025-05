In den Jugendfußball-Regionalligen geht es in die entscheidende Phase der Saison. Die Westerwälder Teams wollen durch einfachen Fußball punkten.

Die sechs Westerwälder Jugendfußball-Regionalliga-Teams sind am Wochenende im Einsatz. Für die Eisbachtaler A-Junioren steht eine wichtige Partie in Koblenz an, Wirges spielt gegen Marienborn. Bei den B-Junioren müssen Eisbachtal und Wolfstein auswärts ran. Wirges fährt mit den C-Junioren nach Saarbrücken, Eisbachtal empfängt Worms.

A-Jugend, Regionalliga

FC Rot-Weiß Koblenz – Spfr Eisbachtal (So. 16 Uhr). „Wir wollen versuchen, uns endlich mal zu belohnen. Dafür müssen wir in erster Linie besser verteidigen“, betont Eisbachtal-Trainer Thomas Remark. „Wir spielen gut, vor allem in der Offensive. Wir dürfen nicht mehr so viele Fehler machen, und wir wollen den Abstand auf die Abstiegsränge größer werden lassen. Das ist eine wichtige Partie. Ich bin zuversichtlich das wir was holen werden, da, Stand jetzt, der gesamte Kader zur Verfügung steht“, erklärt er.

Spvgg EGC Wirges – TuS Marienborn (So. 16 Uhr). „Die positive Nachricht ist, dass wir wieder etwas mehr aus dem Vollen schöpfen können“, betont der Wirgeser Trainer Yannick Schmidt. „Uns erwartet ein enges und schweres Spiel. Schon im Hinspiel haben sie uns das Leben schwer gemacht und konnten einen Punkt holen“, erinnert er sich.

B-Jugend, Regionalliga

JFG Schaumberg-Prims – Spfr Eisbachtal (So. 13 Uhr). „Wir haben die Woche mit einer Besprechung bezüglich des desolaten Sonntags gegen Koblenz gestartet“, erklärt Eisbachtal-Trainer Adrian Schmidt. „Wir versuchen in den letzten Spielen, den Fußball auf das Einfachste herunterzubrechen und die talentfreien Sachen in den Vordergrund zu rücken“, betont er. „Wir werden in Schaumberg um jeden Meter kämpfen und hoffentlich Punkte mit in die Englische Woche nehmen“, blickt Schmidt zuversichtlich voraus.

1. FC Kaiserslautern II – JFV Wolfstein Ww/Sieg (So. 13 Uhr). Die Wolfsteiner waren unter der Woche schon im Einsatz. Gegen Tabellenführer SV Eintracht Trier konnte das Team von Trainer Matthias Liedtke lange mithalten und verlor nur knapp mit 0:1. „Wir haben Trier Paroli geboten“, freute sich Liedtke nach der Partie. „Aktuell ist bei uns von Spiel zu Spiel eine positive Entwicklung zu erkennen. Jetzt müssen wir uns nur man für den großen Aufwand belohnen. Vielleicht gelingt uns das ja am Wochenende“, betont der Wolfstein-Trainer.

C-Jugend, Regionalliga

1. FC Saarbrücken – Spvgg EGC Wirges (Sa. 18 Uhr). „Wir haben in Saarbrücken nichts zu verlieren“, betont der Wirgeser Trainer Danijel Simakovic vor der Partie. „Wir wollen versuchen, defensiv gut zu stehen und die Umschaltmomente nach vorne zu nutzen“, erklärt er. „Es werden manche Spieler spielen, die bisher nicht so viel Einsatzzeit hatten, da wir ein paar Personalprobleme haben“, so Simakovic.

Spfr Eisbachtal – VfR Wormatia Worms (So. 13 Uhr). „Mit Wormatia Worms erwartet uns ein sehr starker Gegner“, weiß Eisbachtals Trainer Leutrim Hoti. „Wir müssen alles abrufen, um das Spiel positiv gestalten zu können. Dazu müssen wir bereit sein.“, betont er im Vorfeld der Begegnung.