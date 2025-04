Während die C-Junioren am Wochenende in der Regionalliga pausieren, sind die Westerwälder Teams der A- und B-Junioren im Einsatz. Die Wirgeser A-Jugend trifft auswärts auf Viktoria Herxheim, die Eisbachtaler wollen an die Leistung aus der Vorwoche anknüpfen, wenn sie Eintracht Trier empfangen. Zum „Westerwald-Derby“ kommt es in der B-Jugend-Regionalliga, wenn der JFV Wolfstein auf die Eisbachtaler Sportfreunde trifft.

A-Jugend, Regionalliga

SV Viktoria Herxheim – Spvgg EGC Wirges (Sa. 15:30 Uhr).„Mit Herxheim wartet eine der stärksten Mannschaften der Liga auf uns“, betont EGC-Trainer Yannick Schmidt im Vorfeld der Begegnung. Die deutliche Niederlage der Herxheimer in Trier habe ihn schon etwas überrascht. „Vor allem in der Offensive ist Herxheim enorm gefährlich. Die weite Anreise, die vor uns liegt, spielt natürlich auch immer eine Rolle“, erklärt er. Das Hinspiel gewannen die Wirgeser auf heimischem Platz deutlich mit 5:1. „Wir müssen uns im Vergleich zu den letzten Auftritten steigern und an die Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen. Dann ist für uns alles drin“, blickt Schmidt zuversichtlich voraus.

Spfr Eisbachtal – SV Eintracht Trier (So. 13 Uhr). „Ich hoffe, dass uns Moritz Muth und Raoul Petak am Sonntag zur Verfügung stehen, da unsere erste Mannschaft bereits am Samstag spielt“, betont Eisbachtals Trainer Thomas Remark im Vorfeld der Begegnung. „Wir haben gegen Eintracht Trier noch was gutzumachen“, spielt er auf die 1:3-Hinspielniederlage an. „Uns erwartet eine sehr gute Mannschaft. Wir wollen den Schwung aus der letzten Woche mitnehmen. Aktuell trainieren wir gut, unsere Stammspieler zeigen eine wirklich starke Performance“, freut sich Remark. Der letztwöchige 3:0-Sieg scheint die Eisbachtaler zu beflügeln. „Wir haben gegen Trier nichts zu verlieren, nur etwas zu gewinnen. Wir spielen zu Hause und wollen die drei Punkte in Eisbachtal behalten. Auf eigenem Platz sind wir immer sehr stark“, blickt Remark zuversichtlich in Richtung Sonntag.

B-Jugend, Regionalliga

JFV Wolfstein Ww/Sieg – Spfr Eisbachtal (So. 13 Uhr). Nach drei Auswärtsspielen (inklusive Rheinlandpokal) steht für Wolfstein das erste Heimspiel des Jahres an. Im Derby gegen die Eisbachtaler Sportfreunde will die Mannschaft vom Trainer Matthias Liedtke den Gegner nicht unterschätzen. „Der Tabellenplatz der Eisbachtaler ist trügerisch. Sie haben eine gute Mannschaft“, betont Liedtke im Vorfeld der Begegnung.

„Wir hatten uns viel vorgenommen für diese Woche. Der erste Step ist aber krachend gescheitert“, erklärt Eisbachtals Trainer Adrian Schmidt nach der 1:4-Niederlage im Rheinlandpokal gegen Mülheim-Kärlich. „Wir setzen unseren Fokus jetzt auf das Westerwald-Derby und versuchen, nicht mehr in die Vergangenheit zu schauen“, betont er. „Wir müssen gegen Wolfstein viel Energie aufbringen und eine ähnlich engagierte Leistung wie in der Vorwoche gegen Eintracht Trier bieten, um etwas Zählbares mitnehmen zu können“, blickt Schmidt voraus.