Die U19 der Sportfreunde Eisbachtal befindet sich in der Fußball-Regionalliga Südwest der A-Junioren derzeit auf dem besten Weg, den Klassenverbleib in Deutschlands zweithöchster Spielklasse zu schaffen. Ein Ziel, das Trainer Thomas Remark mit seiner Mannschaft noch unbedingt gemeinsam erreichen möchte, bevor sich die Wege am Saisonende trennen werden. Wie der Verein mitteilt, haben sich die Eisbären-Verantwortlichen und der 65-jährige Ex-Profi jüngst darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit in der neuen Saison 2025/26 nicht fortzusetzen.

Abschied mit einem weinenden Auge

„Die Arbeit mit den Jungs und meinem Co-Trainer-Kollegen hat mir viel Spaß gemacht. Daher gehe ich natürlich mit einem weinenden Auge“, sagt Thomas Remark zu seinem Abschied nach am Ende dann etwas mehr als einem Jahr. Was eine mögliche weitere Zusammenarbeit über den Sommer hinaus angeht, konnten sich beide Seiten letztlich nicht einigen und ihre Wünsche und Vorstellungen in Einklang bringen, wie Holger Krug bestätigt. „Daher haben wir uns gemeinsam entschieden, ab Sommer getrennte Wege zu gehen“, sagt Eisbachtals Jugendleiter. Er danke Remark für seine mehr als einjährige Arbeit in Nentershausen, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung des Vereins.

„Ich bedanke mich für die gemeinsame Zeit bei allen Beteiligten und wünsche dem Verein für die Zukunft alles erdenklich Gute“, richtet auch der aktuelle U19-Trainer der Eisbachtaler wohlwollende Worte in Richtung seines aktuellen Vereins.

Nachfolger rückt aus der U17 auf

Die Nachfolge für den A-Scheininhaber, der in seiner aktiven Zeit insgesamt 315 Profieinsätze und 137 Tore, unter anderem in der 1. und 2. Bundesliga, vorzuweisen hat, ist bereits geklärt: Patrick Marner, früherer Trainer des Bezirksligisten SG Bogel/Reitzenhain/Bornich und seit Winter U17-Trainer der Sportfreunde, übernimmt nach der Sommerpause das Traineramt beim ältesten Nachwuchs der Eisbären.