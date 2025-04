In den Jugendfußball-Regionalligen sind am Wochenende alle Westerwälder Teams im Einsatz. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Derby der A-Junioren zwischen Wirges und Eisbachtal am Freitagabend.

In der A-Junioren-Regionalliga kommt es zum Westerwälder Derby: Die Spvgg EGC Wirges empfängt die Eisbachtaler Sportfreunde bereits am Freitagabend zum Flutlichtspiel. Bei den B-Junioren muss der JFV Wolfstein ins Saarland, die Spfr Eisbachtal empfangen die Reserve des FSV Mainz 05. Bei der C-Jugend reisen die Wirgeser nach Speyer, Eisbachtal empfängt wie bei den B-Junioren Mainz 05.

A-Jugend, Regionalliga

Spvgg EGC Wirges – Spfr Eisbachtal (Fr. 20 Uhr). „Das ist das dritte Spiel gegen Wirges, das ich in dieser Saison an der Seitenlinie erlebe. Einmal haben wir 1:5 verloren, und im Rheinlandpokal haben wir 0:7 verloren“, erinnert sich Eisbachtals Trainer Thomas Remark ungern zurück. „Ich will von meiner Mannschaft eine Reaktion sehen, gerade nach dem 0:5 gegen Trier“, betont er. „Wir müssen anders auftreten als in der letzten Woche, für uns geht es noch um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib. In diesem brisanten Derby müssen wir alles geben, um Wirges Paroli zu bieten“, blickt Remark voraus.

„Ich glaube, beide Mannschaften kennen sich jetzt schon ziemlich gut“, erklärt der Wirgeser Trainer Yannick Schmidt vor dem dritten Wiedersehen in dieser Saison. „Die Ergebnisse in den ersten beiden Spielen täuschen ein bisschen über die Knappheit der Spiele. Ich erwarte am Freitagabend wieder eine enge Partie“, betont er. „Das wird eine umkämpfte Angelegenheit, wir wollen natürlich an die ersten beiden Spiele gegen Eisbachtal anknüpfen und somit die drei Punkte einfahren. Was dabei helfen könnte, ist, dass ein paar Spieler nach überstandener Verletzung zurückkehren“, blickt Schmidt voraus.

B-Jugend, Regionalliga

JFG Schaumberg-Prims – JFV Wolfstein Ww/Sieg (So. 13 Uhr). „Aktuell können wir nicht genau einordnen, wo wir stehen“, erklärt Wolfsteins Trainer Matthias Liedtke. „Die Partie am Wochenende gegen den Tabellennachbarn wird richtungsweisend für die nächsten Wochen sein“, betont er. „Das Unentschieden von Schaumberg letzte Woche gegen Tabellenführer Eintracht Trier macht Eindruck. Trotzdem fahren wir ins Saarland, um mindestens einen Punkt zu entführen“, gibt sich Liedtke zuversichtlich.

Spfr Eisbachtal – 1. FSV Mainz 05 II (So. 15 Uhr). „Wir treffen am Sonntag nicht nur auf die treffsicherste, sondern auch auf die formstärkste Mannschaft der Liga“, erklärt Eisbachtals Interimstrainer Adrian Schmidt, der den aktuell verhinderten Patrick Marner vertritt. „Durch das ausgefallene Spiel gegen Wolfstein wissen wir gerade nicht so ganz, wo wir stehen. Dennoch werden wir versuchen, mutig zu sein, egal ob mit oder ohne Ball“, betont er. „Wir wollen auf heimischem Platz etwas mitnehmen, was uns ein gutes Gefühl für die kommenden Aufgaben nach den Ferien gibt“, erklärt Schmidt zuversichtlich.

C-Jugend, Regionalliga

FC Speyer 09 – Spvgg EGC Wirges (Sa. 13 Uhr). „Wir wissen, was auf uns zukommt. Das wird ein schweres Spiel, für uns geht es um wichtige drei Punkte. Wir wollen uns von den beiden unteren Plätzen absetzen und raus aus der Abstiegszone“, erklärt der Wirgeser Trainer Danijel Simakovic. „Wir müssen alles geben nach der langen Fahrt nach Speyer. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, in dem wir die drei Punkte mitnehmen wollen. Dafür muss die Einstellung stimmen. Ich bin guter Dinge, dass wir einen Sieg in Speyer holen werden“, betont er.

Spfr Eisbachtal – 1. FSV Mainz 05 (So. 12.30 Uhr). „Das wird natürlich eine extrem schwere Partie für uns gegen den Tabellenersten aus einem Nachwuchsleistungszentrum“, erklärt der neue Eisbachtaler Trainer Leutrim Hoti vor der Begegnung. „Die Jungs sind aber hochmotiviert, wir werden alles geben, um den Mainzern alles abzuverlangen. Gleichzeitig wollen wir den Fans in Nentershausen natürlich ein schönes Spiel bieten“, betont er.