Am ersten Spieltag der Regionalliga-Saison gab es für die Teams aus dem Westerwald nichts zu holen. Die Eisbachtaler und Wirgeser A-Junioren verloren mit vier Toren Unterschied. Knapper wurde es bei den B-Junioren der Spvgg EGC Wirges und dem JFV Wolfstein. Dennoch mussten sich beide geschlagen geben.

A-Junioren, Regionalliga

Spfr Eisbachtal – SV Gonsenheim 2:6 (1:4). „Wir machen es dem Gegner viel zu einfach und haben die Gonsenheimer geradezu zum Toreschießen eingeladen“, war SFE-Trainer Hussen Harmouch nach der Saison-Premiere seiner Jungs bedient. Der Diezer vermisste vor allem Zweikampfhärte und monierte zu viele individuelle Fehler, die zu Gegentreffern führten. So kassierten die Sportfreunde nach dem Ausgleich postwendend das 1:2 und handelten sich bis zur Pause zwei weitere Gegentreffer ein. Zu allem Überfluss scheiterte Kapitän Can Malik Peacock mit einem an Yossef Arabzada verursachten Strafstoß am SVG-Keeper (42.). „Wir müssen einfach mehr Gas geben und sollten weniger reden“, setzt Harmouch auch auf den Faktor Zeit und den Lerneffekt. „Jedem muss klar sein, dass wir nur dann eine Chance haben, wenn alle an ihre Grenzen gehen.“ Torfolge: 0:1 Lukas Paetzel (9.), 1:1 Henri Schroer (27.), 1:2, 1:3 Lukas Paetzel (28., 36.), 1:4, 1:5 Moussa Ajarar (40., 49.), 2:5 Can Malik Peacock (67.), 2:6 Julian Kimmes (81.).

Spvgg EGC Wirges – SV Viktoria Herxheim 0:4 (0:1). „ Wir haben uns den Auftakt in die Saison anders vorgestellt. Wir sind schlecht in die Partie gekommen und folgerichtig früh in Rückstand geraten“, erklärte der neue Wirgeser Trainer Thomas Esch nach der Begegnung. „Danach hatten wir eine gute Phase vor der Halbzeit, in der wir auch die ein oder andere Chance zum Ausgleich hatten. Dementsprechend haben wir uns für den zweiten Abschnitt viel vorgenommen“, blickte der frühere EGC-Stürmer zurück. „Mit dem 0:2 war das Spiel dann gelaufen, die Niederlage war am Ende auch in der Höhe verdient. Das müssen wir jetzt so hinnehmen. Das war noch nicht die Leistung, die wir abrufen können“, betonte Esch. Torfolge: 0:1 Anton Eckert (6.), 0:2 Tamino Simon Schmitzer (65.), 0:3, 0:4 Fadel Traore (73., 89.).

B-Junioren, Regionalliga

TSV Schott Mainz – Spvgg EGC Wirges 4:2 (1:0). „Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg für Schott Mainz. Dennoch können wir mit der Art und Weise, wie die Mannschaft das Spiel über weite Strecken der Partie angegangen ist, zufrieden sein“, bilanzierte der Wirgeser Trainer Sascha Münz nach der Begegnung. „Insbesondere in den ersten 30 Minuten haben wir das Spiel offen gestaltet und hätten auch in Führung gehen können. Danach haben wir ein bisschen die Kompaktheit verloren, was die technisch versierte Mannschaft aus Mainz effizient ausgenutzt hat“, erklärte er. „Wir haben bis zum Ende gekämpft, und die zwei Anschlusstreffer sprechen für die Moral der Mannschaft. Wir können positiv in die nächsten Spiele gehen“, so Aufstiegstrainer Münz. Torfolge: 1:0 Ensar Öztürk (35.), 2:0 Brandon Tyrel Benbow (59.), 3:0 Leonidas Dimitrios Sapountzis (67.), 4:0 (77.), 4:1, 4:2 Egehan Altuner (80., 80+1.)

JFV Wolfstein Ww/Sieg – FC Speyer 0:1 (0:1). „ Wir sind in den ersten 15 Minuten nervös gestartet, was aber auch normal ist, da es für viele Jungs das erste Spiel in der Regionalliga war. Es ist natürlich schade, dass wir in der Phase das Tor kassiert haben“, erklärte Wolfsteins Trainer Dominik Neitzert. „Danach sind wir immer besser in die Partie gekommen. Bis zur Halbzeit war es ein sehr schönes Spiel, beide Mannschaften haben offensiv agiert. Da hatten wir auch gute Chancen und haben gut kombiniert. Speyer hatte aber auch gute Chancen. Zur Halbzeit hätte es auch 3:3 stehen können“, bilanzierte er. „In der zweiten Halbzeit war der Spielfluss dann häufig unterbrochen, und Speyer hat das 1:0 verteidigt. Das Spiel gibt uns kein schlechtes Gefühl, da wir gesehen haben, dass wir mit Teams wie Speyer mithalten können. Wir haben noch Potenzial“, meinte Neitzert nach der knappen Niederlage. Torfolge: 0:1 (9.).