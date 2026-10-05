Knappe 0:1-Niederlage zu Hause Eisbachtal ist stolz auf seine Leistung gegen den FCK Jona Heck 05.10.2026, 13:36 Uhr

i Linus Gabriel Quast (am Ball in Rot-Schwarz) und seine Spfr Eisbachtal mussten sich im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (in Blau) nur knapp geschlagen geben. Andreas Hergenhahn

In der Jugendfußball-Regionalliga unterlag Eisbachtal unglücklich dem Tabellennachbarn 1. FC Kaiserslautern mit 0:1, zeigte aber trotz der Niederlage eine starke Leistung. In der Offensive wollte der Ball einfach nicht ins Tor.

Die C-Junioren der Sporfreunde Eisbachtal mussten nach zuletzt drei Siegen in Folge im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern eine 0:1 (0:1)-Niederlage hinnehmen und die Gäste in der Tabelle der Regionalliga Südwest vorbeiziehen lassen. „Es war ein sehr intensives Spiel, es ging hin und her, beide Mannschaften hatten einige Chancen.







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