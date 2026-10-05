In der Jugendfußball-Regionalliga unterlag Eisbachtal unglücklich dem Tabellennachbarn 1. FC Kaiserslautern mit 0:1, zeigte aber trotz der Niederlage eine starke Leistung. In der Offensive wollte der Ball einfach nicht ins Tor.
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Die C-Junioren der Sporfreunde Eisbachtal mussten nach zuletzt drei Siegen in Folge im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern eine 0:1 (0:1)-Niederlage hinnehmen und die Gäste in der Tabelle der Regionalliga Südwest vorbeiziehen lassen. „Es war ein sehr intensives Spiel, es ging hin und her, beide Mannschaften hatten einige Chancen.