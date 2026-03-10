Nachdem die Wirgeser D-Jugend in der Vorwoche den Derbysieg gegen Eisbachtal feiern konnte, „revanchierte“ sich am vergangenen Wochenende die C-Jugend der Eisbären mit einem Heimsieg gegen die EGC. In der A-Jugend zieht Wolfstein davon.
Lesezeit 3 Minuten
In der Rheinlandliga setzten sich die Wolfsteiner A-Jugend-Fußballer weiter ab, weil Verfolger Neitersen beim 1:2 in Mülheim-Kärlich Federn ließ. Bei der C-Jugend behielt Eisbachtal im Derby gegen Wirges die Oberhand.A-Jugend, RheinlandligaAhrweiler BC – JFV Wolfstein Ww/Sieg 0:5 (0:3).