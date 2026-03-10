3:1 im C-Jugend-Derby Eisbachtal findet gegen Wirges nach Pause den Rhythmus Moritz Hannappel

Marco Rosbach 10.03.2026, 09:50 Uhr

i Ein wildes Spektakel: Die B-Jugend der JSG Altenkirchen (am Ball Kapitän Bojan Petrovic) konnte gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich (in Blau Edin Bajra) einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen, brachte aber eine Führung bis tief in die Nachspielzeit nicht über die Ziellinie. Jürgen Augst/byJogi

Nachdem die Wirgeser D-Jugend in der Vorwoche den Derbysieg gegen Eisbachtal feiern konnte, „revanchierte“ sich am vergangenen Wochenende die C-Jugend der Eisbären mit einem Heimsieg gegen die EGC. In der A-Jugend zieht Wolfstein davon.

In der Rheinlandliga setzten sich die Wolfsteiner A-Jugend-Fußballer weiter ab, weil Verfolger Neitersen beim 1:2 in Mülheim-Kärlich Federn ließ. Bei der C-Jugend behielt Eisbachtal im Derby gegen Wirges die Oberhand.A-Jugend, RheinlandligaAhrweiler BC – JFV Wolfstein Ww/Sieg 0:5 (0:3).







