1. FC Kaiserslautern zu Gast Eisbachtal empfängt die C-Junioren der Roten Teufel Jona Heck 01.10.2026, 11:00 Uhr

i Kapitän Mecit Karagöz (hier am Ball) empfängt mit seinen Eisbachtaler Sportfreunden den 1. FC Kaiserslautern zum absoluten Highlight-Spiel. Andreas Hergenhahn

In der Regionalliga Südwest der C-Junioren stehen die Fußballer der Eisbachtaler Sportfreunde nach sieben Spielen auf einem starken dritten Platz. Am Samstag ist der 1. FC Kaiserslautern zu Gast, der einen Zähler hinter den Westerwäldern lauert.

Am achten Spieltag der Regionalliga Südwest empfangen die C-Junioren-Fußballer der Eisbachtaler Sportfreunde am Samstag, 16.30 Uhr, den 1. FC Kaiserslautern. Beeindruckend: Die Eisbachtaler liegen in der Tabelle aktuell einen Punkt vor den Talenten aus dem Leistungszentrum Fröhnerhof.







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