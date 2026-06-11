Kreispokalendspieltag Jugend in Niederburg: Welche Hunsrück/Mosel-Teams stemmen am Wochenende bei den A-, B-, C-, D- und E-Junioren den Kreispokal in die Höhe?
Lesezeit 2 Minuten
In Niederburg werden die Fußball-Kreispokalsieger Hunsrück/Mosel bei den A-, B-, C-, D- und E-Junioren am Samstag und am Sonntag ermittelt. Der Blick auf die Endspiele bei den „Älteren“ und auf die Final-Four-Turniere bei den „Jüngeren“ (D- und E-Jugend):A-Junioren: Das Endspiel bestreiten am Samstag um 18 Uhr die JSG Kümbdchen-Keidelheim und der SV Niedersohren.