Kreispokal-Finaltage Jugend Einzug ins Endspiel in Niederburg ohne einen Einsatz Michael Bongard 11.06.2026, 12:25 Uhr

i Die JSG Sargenroth (in Grau) war im Endspiel um die Kreismeisterschaft der E-Junioren in Kümbdchen beim 7:1 gegen die JSG Rheinböllen obenauf. Auch beim Final Four um den Kreispokal am Sonntag ab 11.30 Uhr in Niederburg sind die Sargenrother der große Favorit. Rheinböllen ist auch beim Final Four dabei, genau wie Sohren und Boppard. B&P Schmitt

Kreispokalendspieltag Jugend in Niederburg: Welche Hunsrück/Mosel-Teams stemmen am Wochenende bei den A-, B-, C-, D- und E-Junioren den Kreispokal in die Höhe?

In Niederburg werden die Fußball-Kreispokalsieger Hunsrück/Mosel bei den A-, B-, C-, D- und E-Junioren am Samstag und am Sonntag ermittelt. Der Blick auf die Endspiele bei den „Älteren“ und auf die Final-Four-Turniere bei den „Jüngeren“ (D- und E-Jugend):A-Junioren: Das Endspiel bestreiten am Samstag um 18 Uhr die JSG Kümbdchen-Keidelheim und der SV Niedersohren.







Artikel teilen

Artikel teilen